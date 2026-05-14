Ο Ακύλας, το δωμάτιο με τα αρχαία και οι θεωρίες στα social media για μήνυμα περί επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα
Ο Ακύλας, το δωμάτιο με τα αρχαία και οι θεωρίες στα social media για μήνυμα περί επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα
Η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό στη Βιέννη άνοιξε συζήτηση για τους συμβολισμούς του act, με πολλούς να συνδέουν το δωμάτιο των γλυπτών με το αίτημα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
Η εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή στον Α' ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη δεν περιορίστηκε σε ένα μουσικό act, αλλά λειτούργησε ως σκηνική αφήγηση με έντονους συμβολισμούς.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το δωμάτιο με τα γλυπτά, τους μαρμάρινους τοίχους, τις κολόνες και το «ζωντανό» άγαλμα, μια εικόνα που πολλοί θεατές συνέδεσαν με την αρχαιότητα, την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας και, όπως υποστήριξαν στα social media, με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ένα μέρος του act του καλλιτέχνη, που έχει την υπογραφή του creative director, Φωκά Ευαγγελινού και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, στο Wiener Stadthalle, στήθηκε πάνω σε μια περιστρεφόμενη κατασκευή τριών δωματίων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια διαφορετική εικόνα και έννοια. Συνολικά όμως, αναδεικνύεται ένας κόσμος που αλλάζει συνεχώς.
Το δεύτερο δωμάτιο, εκείνο που προκάλεσε και τα περισσότερα σχόλια, παρέπεμπε ευθέως σε αρχαιοελληνικό σκηνικό. Μάρμαρα, γλυπτά, κίονες και ανάγλυφα στοιχεία δημιούργησαν ένα περιβάλλον που θυμίζει αρχαίο ελληνικό χώρο, ενώ ο Μιχάλης Μιχαηλίδης εμφανίστηκε ως «ζωντανό» άγαλμα, δίνοντας στο σκηνικό μια αίσθηση μουσείου που ζωντανεύει μπροστά στον θεατή.
Δείτε την εμφάνισή του
Η εικόνα του Ακύλα μέσα σε αυτόν τον χώρο, με το σύγχρονο προσωπικό του ύφος να έρχεται σε αντίθεση με το λευκό, μαρμάρινο περιβάλλον, ενίσχυσε την αίσθηση μιας συνάντησης του παρόντος με το παρελθόν.
Το δωμάτιο δεν λειτουργούσε μόνο ως αναφορά στην αρχαιότητα, αλλά ως ένα από τα τρία κεφάλαια που συνδέονται με τους στίχους του «Ferto» και το τρίπτυχο «θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά».
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το δωμάτιο με τα γλυπτά, τους μαρμάρινους τοίχους, τις κολόνες και το «ζωντανό» άγαλμα, μια εικόνα που πολλοί θεατές συνέδεσαν με την αρχαιότητα, την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας και, όπως υποστήριξαν στα social media, με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ένα μέρος του act του καλλιτέχνη, που έχει την υπογραφή του creative director, Φωκά Ευαγγελινού και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, στο Wiener Stadthalle, στήθηκε πάνω σε μια περιστρεφόμενη κατασκευή τριών δωματίων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια διαφορετική εικόνα και έννοια. Συνολικά όμως, αναδεικνύεται ένας κόσμος που αλλάζει συνεχώς.
Το δεύτερο δωμάτιο, εκείνο που προκάλεσε και τα περισσότερα σχόλια, παρέπεμπε ευθέως σε αρχαιοελληνικό σκηνικό. Μάρμαρα, γλυπτά, κίονες και ανάγλυφα στοιχεία δημιούργησαν ένα περιβάλλον που θυμίζει αρχαίο ελληνικό χώρο, ενώ ο Μιχάλης Μιχαηλίδης εμφανίστηκε ως «ζωντανό» άγαλμα, δίνοντας στο σκηνικό μια αίσθηση μουσείου που ζωντανεύει μπροστά στον θεατή.
Δείτε την εμφάνισή του
Η εικόνα του Ακύλα μέσα σε αυτόν τον χώρο, με το σύγχρονο προσωπικό του ύφος να έρχεται σε αντίθεση με το λευκό, μαρμάρινο περιβάλλον, ενίσχυσε την αίσθηση μιας συνάντησης του παρόντος με το παρελθόν.
Το δωμάτιο δεν λειτουργούσε μόνο ως αναφορά στην αρχαιότητα, αλλά ως ένα από τα τρία κεφάλαια που συνδέονται με τους στίχους του «Ferto» και το τρίπτυχο «θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά».
Στο πλαίσιο αυτό, το δωμάτιο των γλυπτών μπορεί να διαβαστεί ως αναφορά στη «δόξα» και στην «αιωνιότητα»: στην πολιτιστική κληρονομιά, στη μνήμη, στην ανάγκη να μείνει κάτι πίσω στον χρόνο. Κάποιοι θεατές έδωσαν μία διαφορετική ερμηνεία, βλέποντας πίσω από την εικόνα των μαρμάρων έναν υπαινιγμό για τα Γλυπτά που παραμένουν εκτός Ελλάδας.
Στα social media, αρκετά σχόλια κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά, κάποιοι έγραψαν: «Ο Ακύλας ζήτησε πίσω τα κλεμμένα μάρμαρα» και «φέρτε πίσω τα κλεμμένα! Μπράβο Ακύλα μάγκα». Άλλοι στάθηκαν ευρύτερα στο μήνυμα της εμφάνισης, συνδέοντας την πορεία του καλλιτέχνη με την εικόνα ενός νέου ανθρώπου που από τον δρόμο βρέθηκε σε μια σκηνή με παγκόσμια απήχηση: «Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω».
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Η ίδια λογική διατρέχει και τα άλλα δύο δωμάτια του act. Στο ένα κυριαρχεί το χρυσό, με πλάκες χρυσού και τον Χρίστο Νικολάου με σκήπτρο, ντυμένος με χρυσό ένδυμα, σε μια εικόνα που παραπέμπει στον πλούτο και στα «λεφτά». Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως η φράση «Ferto» δεν αναγράφεται μόνο στο λευκό δωμάτιο, κάτι που για πολλούς θεωρήθηκε μήνυμα για τα Γλυπτά, αλλά και στο τρίτο, πάνω στις πλάκες χρυσού.
Στο πρώτο δωμάτιο, ο Ακύλας συναντά την Παρθένα Χοροζίδου σε έναν χώρο που παντρεύει το σύγχρονο με το παραδοσιακό. Τα σεμέν, οι ξύλινες κορνίζες στους τοίχους, η σόμπα και η εικόνα της ηθοποιού που πλέκει θυμίζουν ένα ελληνικό σπίτι μιας άλλης εποχής, προσθέτοντας στην σκηνική εμφάνιση μια πιο οικεία και λαϊκή διάσταση.
Η αρχαιότητα, ο πλούτος και το παραδοσιακό σπίτι δεν εμφανίζονται τυχαία στο act, αλλά ως τρεις διαφορετικοί κόσμοι μέσα στους οποίους κινείται ο Ακύλας, μεταφέροντας στη σκηνή τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία για αναγνώριση, διάρκεια και επιβίωση. Παράλληλα, προσεγγίζεται το βασικό νόημα του κομματιού σχετικά με την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.
Λίγο πριν από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης, στον Α' ημιτελικό, σε κοινές δηλώσεις που έκανε ο καλλιτέχνης με τον Φωκά Ευαγγελινό στην ΕΡΤ, ο creative director δήλωσε: «Είχε ο Ακύλας μία ιδέα, την οποία έκανα πράξη στη σκηνή της Eurovision. Η ιδέα μου έρχεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Μου γεννήθηκε η ιδέα ξέροντας τα στάνταρ της Eurovision, ώστε αυτός ο ήρωας να ταξιδέψει σκηνικά, βάζοντας το visual με τον ρεαλισμό. Ο Ακύλας δεν καμία μία απλή παράσταση επί σκηνής, χρειάζεται αντοχή. Δεν έχω κάνει ξανά κάτι τέτοιο στη ζωή μου».
Ο Ακύλας προκρίθηκε μέσα από τον Α΄ ημιτελικό στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
Στα social media, αρκετά σχόλια κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά, κάποιοι έγραψαν: «Ο Ακύλας ζήτησε πίσω τα κλεμμένα μάρμαρα» και «φέρτε πίσω τα κλεμμένα! Μπράβο Ακύλα μάγκα». Άλλοι στάθηκαν ευρύτερα στο μήνυμα της εμφάνισης, συνδέοντας την πορεία του καλλιτέχνη με την εικόνα ενός νέου ανθρώπου που από τον δρόμο βρέθηκε σε μια σκηνή με παγκόσμια απήχηση: «Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω».
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Η ίδια λογική διατρέχει και τα άλλα δύο δωμάτια του act. Στο ένα κυριαρχεί το χρυσό, με πλάκες χρυσού και τον Χρίστο Νικολάου με σκήπτρο, ντυμένος με χρυσό ένδυμα, σε μια εικόνα που παραπέμπει στον πλούτο και στα «λεφτά». Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως η φράση «Ferto» δεν αναγράφεται μόνο στο λευκό δωμάτιο, κάτι που για πολλούς θεωρήθηκε μήνυμα για τα Γλυπτά, αλλά και στο τρίτο, πάνω στις πλάκες χρυσού.
Στο πρώτο δωμάτιο, ο Ακύλας συναντά την Παρθένα Χοροζίδου σε έναν χώρο που παντρεύει το σύγχρονο με το παραδοσιακό. Τα σεμέν, οι ξύλινες κορνίζες στους τοίχους, η σόμπα και η εικόνα της ηθοποιού που πλέκει θυμίζουν ένα ελληνικό σπίτι μιας άλλης εποχής, προσθέτοντας στην σκηνική εμφάνιση μια πιο οικεία και λαϊκή διάσταση.
Η αρχαιότητα, ο πλούτος και το παραδοσιακό σπίτι δεν εμφανίζονται τυχαία στο act, αλλά ως τρεις διαφορετικοί κόσμοι μέσα στους οποίους κινείται ο Ακύλας, μεταφέροντας στη σκηνή τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία για αναγνώριση, διάρκεια και επιβίωση. Παράλληλα, προσεγγίζεται το βασικό νόημα του κομματιού σχετικά με την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.
Λίγο πριν από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης, στον Α' ημιτελικό, σε κοινές δηλώσεις που έκανε ο καλλιτέχνης με τον Φωκά Ευαγγελινό στην ΕΡΤ, ο creative director δήλωσε: «Είχε ο Ακύλας μία ιδέα, την οποία έκανα πράξη στη σκηνή της Eurovision. Η ιδέα μου έρχεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Μου γεννήθηκε η ιδέα ξέροντας τα στάνταρ της Eurovision, ώστε αυτός ο ήρωας να ταξιδέψει σκηνικά, βάζοντας το visual με τον ρεαλισμό. Ο Ακύλας δεν καμία μία απλή παράσταση επί σκηνής, χρειάζεται αντοχή. Δεν έχω κάνει ξανά κάτι τέτοιο στη ζωή μου».
Ο Ακύλας προκρίθηκε μέσα από τον Α΄ ημιτελικό στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα