«Ήταν τόσο ατημέλητοι που δεν ξεχώριζες αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια», τι λέει γείτονας της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι
Τα έξι παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για ιατρικές εξετάσεις ενώ αναζητείται φιλοξενία
Ήταν τόσο ατημέλητα και υποσιτισμένα τα έξι παιδιά που ζούσαν στο δώμα τρώγλη στο Περιστέρι που κάποιος δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα αγόρια από τα κορίτσια. Αυτό υποστήριξε μάρτυρας ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Action24.
«Τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, ήταν ατημέλητοι, και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν, ήταν όλα αδύνατα. Είχαν το ίδιο καλούπι και στιλ» ανέφερε ο μάρτυρας στην κάμερα.
Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο δώμα της οδού Κηπουπόλεως στο Περιστέρι έπειτα από καταγγελία, αντίκρισαν τα υποσιτισμένα παιδιά, όχι μόνο να ζουν μέσα στις ακαθαρσίες αλλά να έχουν και πάνω τους.
Όπως περιέγραψαν οι γονείς στις καταθέσεις τους, ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και δυσκολευόντουσαν να βρουν δουλειά.
Τα έξι παιδιά, ηλικίας 3 έως 11 ετών, και οι γονείς τους ζούσαν σε ένα δώμα ελάχιστων τετραγωνικών μέσα σε ακαθαρσίες, υποσιτισμένα, χωρίς να κάνουν μπάνιο για μεγάλο διάστημα, ενώ δεν πήγαιναν ούτε σχολείο.
Το 2021 με εισαγγελική εντολή είχε αφαιρεθεί ξανά προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς η οποία τους επιστράφηκε μετά από ένα διάστημα και αφού υπήρξε παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από ανώνυμη καταγγελία.
Οι γονείς συνελήφθησαν ενώ αφέθησαν ελεύθεροι το μεσημέρι της Πέμπτης αφού σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Η συγκεκριμένη ποινή είναι με αναστολή.
Στο νοσοκομείο τα έξι παιδιάΤα έξι παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για ιατρικές εξετάσεις ενώ αναζητείται φιλοξενία.
Αφέθησαν ελεύθεροι οι γονείς
