Διεθνές Συνέδριο «Aristotle Innovation Forum» 17-23 Μαΐου 2026 - ΑΠΘ
Πως θα αναδειχθούν οι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς σε πολύτιμους συνδέσμους ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα διεθνή επιστημονικά κέντρα
Μια κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με το επιστημονικό δυναμικό της διασποράς θα φιλοξενήσει το Aristotle Innovation Forum, ένα από τα σημαντικότερα φόρουμ καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.
Στο επίκεντρο του ειδικού πάνελ με τίτλο «Από το Brain Drain στο Brain Circulation: Μπορεί η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα να μετατρέψει τη διαρροή επιστημόνων σε παγκόσμιο δίκτυο επιρροής;», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στη Θεσσαλονίκη, τίθεται ένα από τα πιο επίκαιρα ερωτήματα της μεταμνημονιακής Ελλάδας: πώς η μαζική φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό μπορεί να μετασχηματιστεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα βίωσε ένα έντονο κύμα φυγής νέων επιστημόνων και ερευνητών, με το φαινόμενο να καταγράφεται ως «brain drain» — μια σημαντική απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και γνώσης. Ωστόσο, όπως αναδεικνύει η θεματική του πάνελ, η πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής και των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών μεταβάλλει ριζικά τα δεδομένα: το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον πού βρίσκεται ένας επιστήμονας, αλλά πόσο ισχυρά παραμένει συνδεδεμένος με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας του.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έννοια του «brain circulation» προτείνει μια νέα προσέγγιση, κατά την οποία οι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς δεν αντιμετωπίζονται ως απώλεια, αλλά ως πολύτιμοι σύνδεσμοι ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα διεθνή επιστημονικά κέντρα. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά δίκτυα, διεθνή φόρα και διακρατικά προγράμματα, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες διεθνοποίησης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ιδρυμάτων.
Στο πάνελ θα συμμετάσχουν κορυφαίες προσωπικότητες της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, εκπροσωπώντας σημαντικά ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και την ελληνική ακαδημαϊκή παρουσία στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νικόλαος Μαγγιώρος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στέλιος Κατρανίδης, η Αντιπρύτανις του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Βαμβακάκη, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ξενοφών Μπιτσικάς, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, η Αντιπρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης Δέσποινα Διμέλλη, καθώς και ο καθηγητής του University of Kentucky Νικηφόρος Σταματιάδης.
Η συζήτηση αναμένεται να φωτίσει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς η ελληνική επιστημονική παρουσία στο εξωτερικό μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τα πανεπιστήμια της χώρας, ειδικά σε τομείς αιχμής όπως η τεχνολογία, οι επιστήμες υγείας, η διαστημική έρευνα και οι ανθρωπιστικές σπουδές.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος, Βασιλική Χρυσοστομίδου.
Το Aristotle Innovation Forum τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 12:00 στο Περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, και είναι ανοιχτή στο κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ και ΕΔΩ
