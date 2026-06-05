Δείπνο στις Βερσαλλίες, ίσως και γκολφ: Ο Μακρόν ζυγίζει τις επιλογές για να καλοπιάσει τον Τραμπ στη Σύνοδο G7

Γάλλοι αξιωματούχοι που επικαλείται το Politico αποκαλύπτουν τις σκέψεις του Μακρόν προκειμένου να κολακεύσει τον Αμερικανό ομόλογό του και να μην προκαλέσει διπλωματική αναστάτωση στη διάρκεια της Συνόδου της G7





Σύμφωνα με δύο Γάλλους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις προετοιμασίες και τους οποίους επικαλείται το Politico, το Μέγαρο των Ηλυσίων σχεδιάζει ένα δείπνο για τους δύο ηγέτες στην πολυτελή κατοικία του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της Ομάδα των Επτά (G7) που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα.







Ο Τραμπ αναμένεται να βρεθεί στο θέρετρο Εβιάν-λε-Μπαιν των Γαλλικών Άλπεων από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και χωρίς να διαφαίνεται άμεση πρόοδος στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία μετά την παρακολούθηση αγώνων μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) που προγραμματίζονται στον Λευκό Οίκο, ωστόσο οι Γάλλοι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί και επιδιώκουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από τη Σύνοδο.



«Πιστεύω ότι έχει σχεδόν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στη G7», δήλωσε πρόσωπο προσκείμενο στον Μακρόν. Ωστόσο, επισήμανε ότι το δείπνο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Όλα είναι πιθανά. Υπάρχει και το γήπεδο γκολφ στο Εβιάν», σχολίασε χαρακτηριστικά.



Κολακεία, επισημότητα, βασιλική μεγαλοπρέπεια Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν εδώ και σχεδόν μία δεκαετία να βρουν τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης του Τραμπ. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν, είναι ότι η κολακεία, η επισημότητα και η βασιλική μεγαλοπρέπεια μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση καλών σχέσεων με έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό θεσμούς όπως η G7.



Ωστόσο, η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και οι συχνές επικρίσεις του Τραμπ προς τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο ενδιαφέρεται πραγματικά να περάσει χρόνο με τους ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας.



Γάλλος βουλευτής του κόμματος Renaissance του Μακρόν χαρακτήρισε τη φετινή σύνοδο ως μια διαδικασία που οι Ευρωπαίοι «απλώς πρέπει να ξεπεράσουν». «Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως εκείνη στον Καναδά πέρυσι, όταν ο Τραμπ αποχώρησε πρόωρα από τη σύνοδο, ή μια νέα κρίση όπως αυτή με τη Γροιλανδία», ανέφερε.



Κλείσιμο Στόχος να παραμείνει στη Σύνοδο Το βασικό μέλημα των Γάλλων αξιωματούχων είναι να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ο Τραμπ να εγκαταλείψει γρήγορα τη Σύνοδο ή να προκαλέσει διπλωματική αναστάτωση.



Όπως είχε αποκαλύψει το Politico, ο Μακρόν μετακίνησε ακόμη και την ημερομηνία έναρξης της Συνόδου, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθεί η παρουσία του Αμερικανού προέδρου.



Το δείπνο στις Βερσαλλίες, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα λάβει χώρα στις 17 Ιουνίου, τελευταία ημέρα της συνόδου, και θα έχει πολύ πιο ιδιωτικό χαρακτήρα από το επίσημο δείπνο που είχε παρατεθεί προς τιμήν του βασιλιά Κάρολου Γ' και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200 προσκεκλημένους.



«Πρέπει να τον εντυπωσιάσεις και να τον κολακέψεις», σχολίασε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Έχουν ήδη γευματίσει μαζί τον Πύργο του Άιφελ. Τι απομένει πλέον, αν όχι η Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες;».



Το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά διπλωματικά εργαλεία της Γαλλίας για να καλοπιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ο Εμανουέλ Μακρόν : ένα ιδιωτικό δείπνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών.Σύμφωνα με δύο Γάλλους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις προετοιμασίες και τους οποίους επικαλείται το Politico, το Μέγαρο των Ηλυσίων σχεδιάζει ένα δείπνο για τους δύο ηγέτες στην πολυτελή κατοικία του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', με αφορμή τη σύνοδο κορυφής τηςπου θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα.Στόχος της γαλλικής πλευράς είναι να αξιοποιήσει την αδυναμία του Τραμπ στη χλιδή και τα επιβλητικά περιβάλλοντα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραμείνει προσηλωμένος σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν.Ο Τραμπ αναμένεται να βρεθεί στο θέρετροτων Γαλλικώναπό τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και χωρίς να διαφαίνεται άμεση πρόοδος στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία μετά την παρακολούθηση αγώνων μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) που προγραμματίζονται στονωστόσο οι Γάλλοι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί και επιδιώκουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από τη Σύνοδο.«Πιστεύω ότι έχει σχεδόν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στη G7», δήλωσε πρόσωπο προσκείμενο στον. Ωστόσο, επισήμανε ότι το δείπνο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Όλα είναι πιθανά. Υπάρχει και το γήπεδο γκολφ στο Εβιάν», σχολίασε χαρακτηριστικά.Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν εδώ και σχεδόν μία δεκαετία να βρουν τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης του Τραμπ. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν, είναι ότι η κολακεία, η επισημότητα και η βασιλική μεγαλοπρέπεια μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση καλών σχέσεων με έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό θεσμούς όπως η G7.Ωστόσο, η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και οι συχνές επικρίσεις του Τραμπ προς τους συμμάχους του στοδημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο ενδιαφέρεται πραγματικά να περάσει χρόνο με τους ηγέτες της Ευρώπης, τουκαι τηςΓάλλος βουλευτής του κόμματοςτου Μακρόν χαρακτήρισε τη φετινή σύνοδο ως μια διαδικασία που οι Ευρωπαίοι «απλώς πρέπει να ξεπεράσουν». «Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως εκείνη στον Καναδά πέρυσι, όταν ο Τραμπ αποχώρησε πρόωρα από τη σύνοδο, ή μια νέα κρίση όπως αυτή με τη Γροιλανδία», ανέφερε.Το βασικό μέλημα των Γάλλων αξιωματούχων είναι να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ο Τραμπ να εγκαταλείψει γρήγορα τη Σύνοδο ή να προκαλέσει διπλωματική αναστάτωση.Όπως είχε αποκαλύψει το, ο Μακρόν μετακίνησε ακόμη και την ημερομηνία έναρξης της Συνόδου, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθεί η παρουσία του Αμερικανού προέδρου.Το δείπνο στις Βερσαλλίες, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα λάβει χώρα στις, τελευταία ημέρα της συνόδου, και θα έχει πολύ πιο ιδιωτικό χαρακτήρα από το επίσημο δείπνο που είχε παρατεθεί προς τιμήν του βασιλιά Κάρολου Γ' και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200 προσκεκλημένους.«Πρέπει να τον εντυπωσιάσεις και να τον κολακέψεις», σχολίασε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Έχουν ήδη γευματίσει μαζί τον Πύργο του Άιφελ. Τι απομένει πλέον, αν όχι η Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες;».





Οι Ευρωπαίοι έχουν παρατηρήσει ότι οι πιο επιτυχημένες επισκέψεις του Τραμπ περιλάμβαναν συναντήσεις με βασιλικές οικογένειες και εκδηλώσεις σε παλάτια, όπως το δείπνο με τον βασιλιά και τη βασίλισσα της Ολλανδίας κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη ή η επίσκεψή του στο Κάστρο του Ουίνδσορ στη Βρετανία.



Ο Μακρόν είχε εφαρμόσει ανάλογη στρατηγική και το 2019, όταν φιλοξενούσε τη σύνοδο της G7 στο Μπιαρίτζ. Τότε, ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Τραμπ θεωρήθηκε ότι απέτρεψε σοβαρή διπλωματική κρίση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φτάσει στη Γαλλία απειλώντας με νέους δασμούς.



Αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα Παρά τις προσπάθειες αυτές, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αμφιβάλλουν αν η γαλλική διπλωματική προσέγγιση μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα μετά τον εμπορικό πόλεμο των δασμών που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ και την αδιαφορία που έχει επιδείξει απέναντι στις απόψεις των συμμάχων του για το Ιράν και την Ουκρανία.



«Η κολακεία είναι αποτελεσματική μόνο όταν συνοδεύεται από ισχύ», σχολίασε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Ή όταν υπάρχει κάποιο άμεσο όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για την οικογένεια Τραμπ». «Και αυτό είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν μπορούμε να χαρίσουμε στον Τραμπ έναν πύργο στη Γαλλία», πρόσθεσε.



Παρά τις επιφυλάξεις, ορισμένοι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι η Σύνοδος θα αποδώσει καρπούς.



Πρώην Γάλλος υπουργός εκτίμησε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση του Τραμπ προς την G7, ενώ επισήμανε ότι ο Μακρόν έχει επιλέξει να εστιάσει τις συζητήσεις σε ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο: τις παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες και τον ρόλο της Κίνας στο διεθνές εμπόριο.



Την ίδια στιγμή, η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας, δεδομένων των τεταμένων σχέσεών του με τον Τραμπ. «Με την κυβέρνηση Τραμπ υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Δεν φοβούνται τη σύγκρουση».