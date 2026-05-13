«Μας είπαν ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο» λένε οι γονείς του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor, τι είπε ο ίδιος στη μητέρα του
«Oι προπέλες χτύπησαν το παιδί από πίσω. Του έκαναν χειρουργείο για έξι ώρες. Έγινε ακρωτηριασμός, τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί πόδι» είπαν οι γονείς του Σταύρου Φλώρου
Την πρώτη επικοινωνία με τη μητέρα του είχε ο Σταύρος Φλώρος, ο παίχτης του Survivor που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.
Σε δήλωσή της στον ΑΝΤ1 η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε «μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε "μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε". Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα»
Όπως υποστήριξε «τα παιδιά (σ.σ. μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός) είχαν σημαδούρα, πέρα από εκείνη που υπήρχε είχαν και τη δική τους».
«Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι, μας είπαν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο» είπε από την πλευρά του ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, προσθέτοντας ότι «το δεύτερο 24ωρο είναι το κρίσιμο».
Σύμφωνα με την περιγραφή του «κάποιος έδεσε το πόδι που είχε το μεγαλύτερο θέμα. Ο γιος μου είχε τις αισθήσεις του».
Όπως πρόσθεσε «μας ενημέρωσε με βιντεοκλήση ο Γιώργος Λιανός. Με την παραγωγή που μιλήσαμε ή δεν ήξεραν τα πράγματα ή έλεγαν τη μερική αλήθεια. Ο Λιανός μας είπε την αλήθεια».
Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του παιδιού του, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου είπε ότι «έχει ξυπνήσει, τα χειρουργεία σταμάτησαν, τον έχουν σε θάλαμο νοσηλείας, ούτε ΜΕΘ, ούτε βραχεία νοσηλείας».
Σε άλλες δηλώσεις στον ALPHA η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε ότι «οι προπέλες χτύπησαν το παιδί από πίσω. Του έκαναν χειρουργείο για έξι ώρες. Έγινε ακρωτηριασμός, τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί πόδι, θα γίνουν χειρουργεία για να σώσουν τον αστράγαλο»
