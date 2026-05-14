Επιχείρηση απεγκλωβισμού αρκούδας με τα μικρά της στον κόμβο Μετσόβου στην Εγνατία οδό

«Δεν είναι εγκλωβισμένη με την έννοια ότι δεν μπορεί να φύγει, αλλά το σημείο είναι ρέμα το οποίο έχει χτιστεί γύρω γύρω για να περάσουν τα έργα της Εγνατίας - Τα αρκουδάκια είναι πάρα πολύ μικρά και εκτιμώ ότι η αρκούδα τα γέννησε εκεί μέσα», εξήγησε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου