Ατύχημα για τον Ακύλα πριν τον τελικό της Eurovision: Πονάω λίγο, αλλά μην ανησυχείτε, είπε
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι υπέστη θλάση στην πλάτη, μετά την εμφάνισή του στη σκηνή του Α' Ημιτελικού 

Ένα μικρό ατύχημα είχε ο Ακύλας μετά την εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, με συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Λίγες ώρες αφότου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο τραγουδιστής εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Όπως είπε, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ενθουσιάστηκε τόσο που άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει σε όλο τον χώρο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί θλάση στην πλάτη.

«Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα.  Τραβήχτηκε ένας μυς στην πλάτη μου λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε εκδήλωση των Wiwibloggs.

Λόγω του τραυματισμού του ο Ακύλας αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή όμως καθησύχασε τον κόσμο, τονίζοντας ότι δεν θα επηρεαστεί η εμφάνισή του στον τελικό. «Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω», είπε και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στο κοινό: «Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη».

🇬🇷 Akylas (Greece) @ Eurovision 2026 Eurofan House x Wiwibloggs | Interview
