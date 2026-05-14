Συγκινήθηκε η Antigoni Buxton λίγο πριν τον ημιτελικό της Eurovision: Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά
Η τραγουδίστρια θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla» στην 8η θέση του Β' ημιτελικού
Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, η Antigoni Buxton εμφανίστηκε συγκινημένη, τονίζοντας πως σκοπό της είναι να χαρίσει τη νίκη στην Κύπρο για πρώτη φορά.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για την ανταπόκριση που έχει γνωρίσει το τραγούδι «Jalla». Η Buxton παραδέχτηκε πως από την πρώτη στιγμή πίστεψε στη δυναμική του κομματιού, χωρίς όμως να φαντάζεται την έκταση που θα έπαιρνε η απήχησή του, ιδιαίτερα στην Κύπρο, κάτι που, όπως είπε, τη συγκινεί βαθιά. «Εγώ είχα μία αίσθηση ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για εμένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Να πάλι κλαίω… Γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι», δήλωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο μεγάλος της στόχος είναι να καταφέρει να χαρίσει στην Κύπρο την πρώτη της νίκη στη Eurovision, επισημαίνοντας ότι θέλει να κάνει υπερήφανους τους ανθρώπους που τη στηρίζουν. «Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά για την Κύπρο. Θέλω να κάνω τον εαυτό μου, την οικογένεια μου, την ομάδα μου και τη χώρα μου να είναι περήφανοι για εμένα».
Σε άλλο σημείο, η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στις συμμετοχές που ξεχωρίζει από τη φετινή διοργάνωση. «Μου αρέσουν οι συμμετοχές της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Δανίας», είπε χαρακτηριστικά.
Η αυλαία του Β' ημιτελικού της Eurovision 2026 ανοίγει την Πέμπτη 14 Μαΐου και θα προβληθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00, με την Antigoni Buxton να εμφανίζονται στην 8η θέση. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, θα εμφανιστούν οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.
