ΛΧΙΟS, η συνταγή της επιτυχίας με το ελληνικό όνομα: Η «ευφυής συντομία» στην ενημέρωση
Τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά ψηφιακά ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως - Τo όνομα του δικτύου ενημέρωσης προέρχεται από την ελληνική λέξη «άξιος» - Στο λογότυπο χρησιμοποιούν το κεφαλαίο «Λ» ως αναφορά στο ελληνικό αλφάβητο - To 78% της επισκεψιμότητας προέρχεται από κινητά
Ενδεχομένως το μυστικό συστατικό στη συνταγή επιτυχίας του Axios.com, από την άποψη του μάνατζμεντ, είναι η συνάρτηση της μισθοδοσίας των συντακτών με την ικανότητά τους να εκφράζονται λακωνικά. Οποιος υπερβεί το προκαθορισμένο όριο λέξεων, θα υφίσταται την αντίστοιχη μείωση μισθού. Και, αντίθετα, όποιος συντάκτης κατορθώνει να αποτυπώνει ολοκληρωμένα την εκάστοτε είδηση, αλλά με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία και περιεκτικότητα, αυτός/αυτή θα λαμβάνει επίδομα εξαίρετης επίδοσης.
Βεβαίως, στην πραγματικότητα ουδείς γνωρίζει πώς ακριβώς το Axios.com περιφρουρεί και διαιωνίζει τη συνταγή του. Ωστόσο, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία παρουσίας στο Διαδίκτυο, το Axios.com παραμένει ένα υπόδειγμα συμπύκνωσης της ειδησεογραφίας, προσφέροντας σε όποιον επισκέπτεται το site αποκλειστικά και μόνο τα απαραίτητα, όσα κατ’ ουσίαν χρειάζεται να γνωρίζει. Ούτε λέξη παραπάνω. Οποιος δεν ικανοποιείται με την τηλεγραφική και κωδικοποιημένη σε σύντομα «bullets» ενημέρωση, μπορεί να ανατρέξει στα newsletter του Axios.com, για μεγαλύτερη διείσδυση στην επικαιρότητα, σε βάθος, εύρος αλλά και εξειδίκευση. Εξάλλου, τα επί πληρωμή newsletter είναι μία από τις πηγές εσόδων του Axios.com, με το δωρεάν προσβάσιμο περιεχόμενο να λειτουργεί ενίοτε ως μέσο προσέλκυσης του πιο απαιτητικού κοινού στο υλικό που χρεώνεται, ως υπηρεσία του Axios Pro. Το οποίο συντίθεται από δεκάδες newsletter, ανάλογα με την Πολιτεία των ΗΠΑ όπου κατοικεί ο χρήστης, ή αναλόγως των επαγγελματικών και επιχειρηματικών ενδιαφερόντων κάθε συνδρομητή.
Οπως και να ’χει, το Axios.com, ως οργανισμός ψηφιακών ΜΜΕ, έχει να επιδείξει 20.000.000 μοναδικούς χρήστες και 38.000.000 θεάσεις σελίδων ανά μήνα, 6.800.000 συνδρομές για τα newsletter, ενώ το 78% των χρηστών επισκέπτεται το site από το κινητό τηλέφωνό του.
Κι ακόμη λιγότερο, να γίνουν ο πυρήνας της διαφοροποίησης ενός νέου ειδησεογραφικού κόμβου σε σχέση με τα κυριολεκτικά αμέτρητα αγγλόφωνα sites, μεγάλης ή αμελητέας απήχησης, τα οποία όμως παρέχουν όμοιο περιεχόμενο με αυτό του Axios.com. Παρ’ όλα αυτά, το 2026 και λίγο πριν συμπληρωθεί μία δεκαετία από την ίδρυσή του, το Axios.com έχει επιτύχει τον στόχο του, ο οποίος φάνταζε απολύτως χιμαιρικός και εκ προοιμίου ανέφικτος: Καθιέρωσε την προσέγγιση «Smart Brevity», δηλαδή της «Ευφυούς Συντομίας», στην κάλυψη της ειδησεογραφίας. Κάτι σαν ενημέρωση διπλής και τριπλής απόσταξης, μια διαδικασία που καταλήγει να παραδίδει στον αναγνώστη τα απολύτως απαραίτητα, όλα όσα μπορεί να αφομοιώσει έπειτα από μια ολιγόλεπτη -συνήθως απλώς μονόλεπτη- εντρύφηση στο δημοσίευμα που τον ενδιαφέρει.
Στην περίπτωση του Axios.com, όμως, η συγκεκριμένη παράμετρος μοιάζει να μη λαμβάνεται υπόψη ούτε στο ελάχιστο. Το κείμενο για το εν λόγω συμβάν στη Μέση Ανατολή εκτείνεται μόλις σε 328 λέξεις - 337 μαζί με τον τίτλο. Αυτό όμως θα ήταν απλώς μια κούφια επίδειξη στεγνής και τηλεγραφικής τεχνικής, εάν το άρθρο δεν εκπλήρωνε άριστα τον σκοπό του, δηλαδή να ενημερώσει ολοκληρωμένα ένα κοινό που δεν έχει ούτε δευτερόλεπτο για χάσιμο.
Η δομή των δημοσιευμάτων που ανεβαίνουν στο Axios.com είναι στερεοτυπική: Τίτλος - Μετωπική αναφορά στο γεγονός με μια λεζάντα 20-30 λέξεων - Επικεφαλίδα πρώτης παραγράφου «Why it matters» (γιατί μας ενδιαφέρει). Εν προκειμένω, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι «Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι η ανταλλαγή πυρών δεν συνιστά επανέναρξη των εχθροπραξιών. Ομως, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε τα χτυπήματα εκ μέρους των αμερικανικών δυνάμεων παραβίαση της εκεχειρίας. Οι Ιρανοί, επίσης, απείλησαν με αντεπίθεση».
Εν συνεχεία το άρθρο παραθέτει σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε το επεισόδιο «ένα συνηθισμένο ερωτικό καβγαδάκι» και κατόπιν το κείμενο μετατρέπεται σε έναν κατάλογο από bullets, χωρισμένα ενδιαμέσως με επικεφαλίδες όπως «Catch up quick» (ανασκόπηση-εξπρές) και «What they’re saying» (Τι λέγεται) κ.λπ. Ενημέρωση προσαρμοσμένη στους ρυθμούς ζωής ανθρώπων που έχουν συνηθίσει να τρέφονται με υγρά γεύματα, μπάρες και τζελ αναπλήρωσης ιχνοστοιχείων ενόσω αθλούνται.
Economist + Twitter. Γίνεται;Σε κάποια από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει το 2017, λίγο πριν από τα διαδικτυακά εγκαίνια λειτουργίας του Axios.com, ένας από τους ιδρυτές του, ο Τζιμ ΒαντεΧέι, είχε εξομολογηθεί δημοσίως μια εντελώς ανορθόδοξη, σχεδόν οξύμωρη προγραμματική φιλοδοξία: «Ονειρευόμασταν ένα ειδησεογραφικό site που να θυμίζει μείξη Twitter με Economist». Λαμπρά, αλλά πώς είναι δυνατόν να συμπιεστεί η εμβριθής ανάλυση των γεγονότων με το βάθος και το ύφος ενός medium αναφοράς όπως το οικονομικό και πολιτικό περιοδικό «The Economist» με την τηλεγραφική ευθυβολία του Twitter (νυν X); Οι προδιαγραφές για το Axios.com, στους δύο βασικούς του πυλώνες φαίνονταν αλληλοαναιρούμενες και αντιφατικές, χωρίς καμία πιθανότητα να συνδυαστούν και να συνυπάρξουν.
Η μέθοδοςΕνα τυχαίο παράδειγμα από την εφαρμογή της φιλοσοφίας Axios.com στην πράξη: Τα ξημερώματα της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026 σημειώθηκε αψιμαχία στα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσα στους εμπόλεμους, το Ιράν και τις ΗΠΑ. Η συμβατική προσέγγιση, η δημοσιογραφική πεπατημένη, η λογική όλων των μεγάλων και σοβαρών ΜΜΕ ανά τον κόσμο, είναι η δημοσίευση, όσο πιο άμεσα γίνεται, ενός κειμένου - επίσης όσο πιο εκτενούς γίνεται. Ειδικά, δε, για τα ψηφιακά media, ο γραπτός λόγος δεν επιτελεί μόνο το αυτονόητο καθήκον της κατά το δυνατόν ολοκληρωμένης ενημέρωσης του κοινού. Το κείμενο είναι επιφορτισμένο με την αποστολή να παρατείνει την επίσκεψη του αναγνώστη στο site, έτσι ώστε να αυξάνεται ο μέσος χρόνος παραμονής, μαζί με όλους τους υπόλοιπους δείκτες της επισκεψιμότητας. Τα δεδομένα των οποίων είναι, με τη σειρά τους, κρίσιμης σημασίας για την προσέλκυση διαφημίσεων, εσόδων κ.λπ.
Διαφάνεια και έσοδαΜια άλλου τύπου ιδιαιτερότητα του Axios.com συνίσταται στην εξής αντίφαση: ενώ τα δημοσιεύματά του είναι ολιγόλογα και περιεκτικά, τα κείμενα με τα οποία αυτοσυστήνεται στο κοινό είναι πολυάριθμα και πολύ πιο χαλαρά ως προς την οικονομία της έκφρασης. Μάλιστα, το Axios.com θα πρέπει να διαθέτει μία από τις πιο εκτενείς αναφορές στον εαυτό του που μπορεί να διαβάσει κάποιος - εάν μπει στον κόπο να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του Μέσου, ό,τι δηλαδή περιλαμβάνεται συνήθως στην ενότητα «About us» μιας ιστοσελίδας.
Εκεί, λοιπόν, παρατίθεται ένας κατάλογος από ζητήματα, όπως «Η αποστολή, το όραμα και το μανιφέστο μας», «Πώς χρησιμοποιούμε εμείς την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημοσιογραφία», «Ο κώδικας δεοντολογίας των συντακτών μας» κ.ά.
Εξίσου ενδιαφέρουσα με τις προηγούμενες είναι και η ενότητα «Πώς βγάζουμε λεφτά-πηγές εσόδων», όπου σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι η «Axios Media είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, με επικεφαλής τους συνιδρυτές του site, τον Τζιμ ΒαντεΧέι, τον Μάικ Αλεν και τον Ρόι Σβαρτς. Φροντίζουμε να διατηρούμε έναν αδιαπέραστο φράχτη ανάμεσα στην αίθουσα σύνταξης και το εμπορικό τμήμα. Κι αν προκύψουν σημεία σύγκρουσης συμφερόντων, προβαίνουμε άμεσα σε δημόσια δήλωση ώστε να μη μένει τίποτα κρυφό. Ιδιοκτήτρια της εταιρείας μας είναι, κατά πλειοψηφία, η Cox Enterprises, μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των επικοινωνιών, της παροχής υπηρεσιών για οδηγούς οχημάτων. Μετοχικό μερίδιο διαθέτουν επίσης εργαζόμενοι, καθώς και οι συνιδρυτές του Axios».
Οπως εξηγεί το σχετικό κείμενο, το Axios.com αντλεί έσοδα από τις διαφημίσεις στο site, από χορηγούμενες εκδηλώσεις, τις πληρωμένες συνδρομές των newsletter, το multimedia περιεχόμενο του στούντιο Smart Brevity Studio κ.ά.
Ενδεικτικά, μια εξειδικευμένη συνδρομή στο business περιεχόμενο του Axios Pro και των αντίστοιχων newsletter κοστίζει 600 δολάρια για ένα έτος. Ομως, εάν κάποιος επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε καθέναν από τους επιμέρους τομείς του Axios, το κόστος της συνδρομής κυμαίνεται από 1.800 έως 2.500 δολάρια ετησίως. Οι απλές συνδρομές, για την τοπική ειδησεογραφία κ.ο.κ. είναι κατά πολύ πιο προσιτές, από 35 δολάρια τον μήνα.
Κάπως έτσι αυτοπροσδιορίζονται οι ιθύνοντες εγκέφαλοι του Axios.com, τονίζοντας ότι αποφάσισαν να ιδρύσουν το site για να διαλύσουν αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν «crap trap», δηλαδή την «παγίδα της ανοησίας». Και, επίσης, να συνδράμουν ανθρώπους που έχουν περάσει σε μια φάση ακραίας διάσπασης της προσοχής τους, υποφέροντας από το σύνδρομο του «γυαλιού που έχει γίνει θρύψαλα», κατά την παραστατική περιγραφή της «αγίας τριάδας» του Axios.com. Τριών οραματιστών της ενημέρωσης, που νιώθουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι βλέποντας το πνευματικό τέκνο τους να έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τα διαδικτυακά media, κυρίως όμως για τους εκατομμύρια αναγνώστες του ανά τον κόσμο, οι οποίοι εκτιμούν τη λήψη της πληροφορίας σε σφηνάκια «Ευφυούς Συντομίας», όπως είναι το σήμα κατατεθέν του Axios.com.
Ενημέρωση-σφηνάκιΟι συνιδρυτές του Axios.com, η τριανδρία των Τζιμ ΒαντεΧέι, Μάικ Αλεν και Ρόι Σβαρτς προέρχονται από το επιτελείο συνεργατών του Politico.com, από το οποίο αποχώρησαν το 2016, με στόχο να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο ειδησεογραφικό site. Για το όνομά του επέλεξαν, μάλλον επειδή ήθελαν να εμπνέονται από τη σημασία της, την ελληνική λέξη «άξιος». Οι ΒαντεΧέι, Αλεν και Σβαρτς εξηγούν ότι, όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται, η αποστολή τους είναι να προσφέρουν μια πρωτότυπη και αξιόπιστη λύση σε ένα κοινό που απειλείται «στην εποχή της μετα-επικαιρότητας που διανύουμε. Το οικοσύστημα της πληροφόρησης στην Αμερική είναι χαλασμένο, βαθιά ρυπαρό και μολυσμένο, ολοένα και πιο επικίνδυνο. Πολλοί αναγνώστες χάνονται, δεν ξέρουν τι ή ποιον να εμπιστευτούν, δεν μπορούν να διακρίνουν τι πραγματικά έχει σημασία απ’ ό,τι συμβαίνει γύρω τους - ακόμη και αν αυτό που διαβάζουν είναι αληθινό ή όχι. Η σύγχυση, το άγχος και η έλλειψη εμπιστοσύνης καλπάζουν. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μόνο να χειροτερέψει μπορεί την όλη κατάσταση, προτού αρχίσει να τη βελτιώνει».
Οι αναγνώστες και η συνδρομή20 εκατ. μοναδικούς χρήστες
