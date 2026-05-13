Σε εντυπωσιακή πίστα στο Ελληνικό η νέα υπερειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, δείτε βίντεο
Ελληνικό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις The Ellinikon Experience Park

Η διοργάνωση αλλάζει πρόσωπο με υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park και νέα αγωνιστική φιλοσοφία

Ανδρέας Ντίνης
Στο Ελληνικό και συγκεκριμένα στο The Ellinikon Sports Park θα πραγματοποιηθεί η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα κατά την παρουσίαση της διοργάνωσης στην Αθήνα.

Η υπερειδική θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και θα αποτελέσει την επίσημη εκκίνηση του ελληνικού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC).


Η διαδρομή θα έχει μήκος περίπου 1.800 μέτρων και θα διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης μέσα στον χώρο του μεγάλου αναπτυξιακού έργου του Ελληνικού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στον χώρο θα στηθούν προσωρινές εξέδρες και ειδικές ζώνες θεατών, με στόχο η υπερειδική να αποκτήσει έντονο τηλεοπτικό και θεαματικό χαρακτήρα, φέρνοντας το Ράλλυ Ακρόπολις πιο κοντά στο αστικό κοινό της Αθήνας.

Το Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές και στη συνολική δομή του. Η βάση του αγώνα και το service park μεταφέρεται στο Λουτράκι, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται νέες ειδικές διαδρομές σε περιοχές της Αρκαδίας και της Αργολίδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η πρόβλεψη για μεταφορά των αγωνιστικών πληρωμάτων με πλοίο από την Κόρινθο προς την Ιτέα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και περιορισμού των μεγάλων οδικών μετακινήσεων.

Η φετινή διαδρομή θεωρείται η μεγαλύτερη σε αγωνιστικά χιλιόμετρα από την επιστροφή του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC το 2021, με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 340 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
