Κλαυδία: Η έμμεση απάντηση μετά τα σχόλια ότι υποστήριξε την Κύπρο και όχι την Ελλάδα στη Eurovision
Μία έμμεση απάντηση έδωσε η Κλαυδία σε όσους κατέκριναν την επιλογή της να στηρίξει την Κύπρο στη Eurovision 2026 και όχι την Ελλάδα και τον Ακύλα.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε πέρυσι τη χώρα με την «Αστερομάτα» έκανε δηλώσεις σε TikToker και σε ερώτηση για τις εμφανίσεις που ξεχωρίζει φέτος στον μουσικό διαγωνισμό, ανέφερε την Κύπρο και τη Δανία.

Μετά την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο, ορισμένοι σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι η Κλαυδία δεν αναφέρθηκε στον Ακύλα και την Ελλάδα. Σε αναρτήσεις που έκανε την Τρίτη 12 Μαΐου στο Instagram, έδωσε μία έμμεση απάντηση σε όσους την κατέκριναν. Πιο αναλυτικά, δημοσίευσε απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξής της στο Eurovisionfun, που είχε δοθεί στις 13 Μαρτίου. Σε αυτήν, η τραγουδίστρια μιλούσε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας.

Σε δεύτερο story, η Κλαυδία δημοσίευσε φωτογραφία με τα στοιχεία της εμφάνισης του Ακύλα στον Α' ημιτελικό της Τρίτης, γράφοντας: «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Ακύλα μας, Φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή. Φέρτε το! Δεν μπορώ να περιμένω».

