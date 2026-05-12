Μπιγιονσέ: Ένοχος δήλωσε ο άντρας που έκλεψε ακυκλοφόρητη μουσική της, στη φυλακή για δύο χρόνια
Ο Κέλβιν Έβανς είχε κλέψει USB stick με κομμάτια της τραγουδίστριας σε συναυλία της στην Ατλάντα το περασμένο καλοκαίρι
Ο άντρας που είχε κατηγορηθεί ότι έκλεψε ακυκλοφόρητη μουσική της Μπιγιονσέ το περασμένο καλοκαίρι δεν θα οδηγηθεί τελικά σε δίκη, αλλά θα πάει στη φυλακή, αφού την τελευταία στιγμή προχώρησε σε συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές.
Ο Κέλβιν Έβανς δήλωσε ένοχος την Τρίτη 12 Μαΐου σε αρκετές κατηγορίες που σχετίζονται με την κλοπή, όπως μετέδωσε το WXIA-TV.
Οι ερευνητές ανέφεραν ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Έβανς να διαρρηγνύει ένα SUV μόλις δύο ημέρες πριν από τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας στην Ατλάντα, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Cowboy Carter». Το όχημα είχε ενοικιαστεί από μέλος της ομάδας της Μπιγιονσέ, το οποίο είχε στην κατοχή του ένα flash drive με ακυκλοφόρητη μουσική που εκλάπη.
Ο Έβανς αντιμετώπιζε ποινή έξι ετών φυλάκισης, όμως με βάση τη συμφωνία καταδικάστηκε σε δύο χρόνια. Είχε δηλώσει προηγουμένως αθώος και είχε απορρίψει παλαιότερη συμφωνία τον Μάρτιο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι εμπλέκεται και σε άλλες διαρρήξεις αυτοκινήτων.
Φωτογραφία: Shutterstock
🚨 BREAKING: The man who stole Beyoncé’s unreleased music pleads guilty, and gets 2 years in prison.— TMZ (@TMZ) May 12, 2026
