Ο Τζέιμι Φοξ και η σύντροφός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις του
Το πρώτο παιδί με τη νέα σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ, περιμένει ο Τζέιμι Φοξ.
Πηγές με άμεση γνώση ανέφεραν στο TMZ ότι το ζευγάρι, που τα ξαναβρήκε πέρυσι μετά τον χωρισμό του τον Ιανουάριο του 2025, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το παιδί του.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η Άλις Χάκστεπ ήρθαν κοντά τον Αύγουστο του 2022, όταν εκείνη παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Day Shift. Η σχέση τους άρχισε να γίνεται πιο έντονη το καλοκαίρι του 2023, όταν εθεάθησαν στο Λος Κάμπος του Μεξικού.
Αυτό θα είναι το τρίτο παιδί για τον Τζέιμι Φοξ. Έγινε πατέρας το 1994, όταν η πρώην σύντροφός του, Κόνι Κλάιν, γέννησε την κόρη τους, Κορίν. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, το 2008, απέκτησε το δεύτερο παιδί του με την πρώην σύντροφό του, Κρίστιν Γκράνις.
🍼 EXCLUSIVE: Jamie Foxx is expecting a baby with his girlfriend Alyce Huckstepp! https://t.co/Ix5NsnS1w7 pic.twitter.com/Xhzhc1oBkT— TMZ (@TMZ) May 12, 2026
