Ντέμι Μουρ: Πρέπει βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αν την πολεμήσουμε θα χάσουμε
Δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούμε, γιατί δεν μπορεί να αντικαταστήσει από πού προέρχεται η αληθινή τέχνη, πρόσθεσε η ηθοποιός
Τρόπους συνεργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρεί η Ντέμι Μουρ πως πρέπει να βρει η βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς υποστηρίζει πως ένας πόλεμος μαζί της θα οδηγήσει σε ήττα.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών την Τρίτη 12 Μαΐου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κινηματογράφο, τονίζοντας: «Η πραγματικότητα είναι ότι η αντίσταση δημιουργεί αντίσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Το να την πολεμάς σημαίνει ότι πολεμάς μια μάχη που θα χάσεις. Το να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε μαζί της είναι μια πιο χρήσιμη κατεύθυνση».
Απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει επαρκής προστασία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημείωσε: «Δεν ξέρω την απάντηση. Μάλλον τείνω προς το όχι».
Η Μουρ πρόσθεσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά, χωρίς όμως να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία: «Υπάρχουν όμορφες πτυχές στο να μπορείς να τη χρησιμοποιείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούμε, γιατί αυτό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει είναι από πού προέρχεται η αληθινή τέχνη. Δεν είναι κάτι υλικό, προέρχεται από την ψυχή. Προέρχεται από το πνεύμα του καθενός από εμάς που δημιουργεί κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέσω κάτι τεχνικού».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Demi Moore at #Cannes says Hollywood must "find ways" to work with AI and "to fight it is a battle we will lose..."— Variety (@Variety) May 12, 2026
"There really isn’t anything to fear because what it can never replace is what true art comes from, which is not the physical. It comes from the soul. It comes… pic.twitter.com/DTCguufQjD
