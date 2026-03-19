Η Ντέμι Μουρ φωτογραφίζει τον Μπρους Γουίλις με την εγγονή του και του εύχεται για τα γενέθλιά του
Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η αγάπη, έγραψε η σταρ του Χόλιγουντ στέλνοντας τις ευχές της στον πρώην σύζυγό της

Ο Μπρους Γουίλις συμπλήρωσε τα 71 χρόνια του και η Ντέμι Μουρ έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια. Παρά τον χωρισμό τους, η σταρ του Χόλιγουντ εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού και πατέρα των τριών παιδιών της, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram δύο φωτογραφίες με τον Γουίλις να κρατά στην αγκαλιά του την εγγονή του. Στέλνοντας τις ευχές της μέσα από τα social media, η Ντέμι Μουρ έγραψε: «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η αγάπη. Χρόνια πολλά».

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

