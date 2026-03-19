Η Ντέμι Μουρ φωτογραφίζει τον Μπρους Γουίλις με την εγγονή του και του εύχεται για τα γενέθλιά του
Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η αγάπη, έγραψε η σταρ του Χόλιγουντ στέλνοντας τις ευχές της στον πρώην σύζυγό της
Ο Μπρους Γουίλις συμπλήρωσε τα 71 χρόνια του και η Ντέμι Μουρ έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια. Παρά τον χωρισμό τους, η σταρ του Χόλιγουντ εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού και πατέρα των τριών παιδιών της, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram δύο φωτογραφίες με τον Γουίλις να κρατά στην αγκαλιά του την εγγονή του. Στέλνοντας τις ευχές της μέσα από τα social media, η Ντέμι Μουρ έγραψε: «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η αγάπη. Χρόνια πολλά».
Η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα