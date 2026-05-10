Δάκρυσε ο Τάκης Ζαχαράτος: Η έκπληξη της Νάντιας Κομανέτσι και το κειμήλιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που έλαβε ως δώρο
Ο καλλιτέχνης έζησε μία βραδιά γεμάτη συγκινήσεις και εκπλήξεις το Σάββατο 9 Μαΐου
Μία βραδιά γεμάτη συγκινήσεις και εκπλήξεις έζησε ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Ο καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου και σε στιγμές που δεν το περίμενε, εμφανίστηκαν πρόσωπα από το παρελθόν του, του έστειλαν μηνύματα και του έκαναν δώρα που θα κρατήσει για πάντα.
Η πρώτη έκπληξη ήταν το μήνυμα της Νάντιας Κομανέτσι, της αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής, την οποία ο Τάκης Ζαχαράτος θαύμαζε από μικρό παιδί.
Την ώρα που ο ίδιος μιλούσε για την αγάπη του για την άθληση, εμφανίστηκε ένα βίντεο στην οθόνη κατά το οποίο η Νάντια Κομανέτσι έλεγε στον καλλιτέχνη: «Είναι τιμή μου να ξέρω ότι ήμουν μέρος, αλλά και έμπνευση, στο ταξίδι σου στον αθλητισμό. Το ταλέντο, το πάθος και η αφοσίωση σου, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καλλιτεχνική σου καριέρα, είναι αξιοθαύμαστα. Έχεις χαρίσει συναισθήματα χαράς και γέλιο σε τόσους πολλούς ανθρώπους κι αυτό είναι ένα πολύ όμορφο δώρο. Θυμάμαι τη συνάντησή μας στην Ελλάδα με πολλή ζεστασιά. Και ελπίζω η ζωή να συνεχίζει να σου φέρνει υγεία, χαρά και πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Θα ήθελα να σε συγχωρώ για την πορεία σου και σε ευχαριστώ για την ευγένεια και το θαυμασμό σου. Σου στέλνω την αγάπη μου».
Ο ίδιος κοιτούσε την οθόνη βουρκωμένος, προσπαθώντας να μην δακρύσει.
Ο Τάκης Ζαχαράτος δάκρυσε όταν παρουσιάστηκε βίντεο με την κυρία Βάσω Στεφανοπούλου, μία 95χρονη πρώην πελάτισσα και μετέπειτα μοδίστρα του από την Πάτρα.
Η ίδια ανέφερε για εκείνον μεταξύ άλλων: «Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν τον αλλάζω με τα παιδιά μου, τόσο πολύ τον αγαπάω».
Ο Τάκης Ζαχαράτος έπειτα δέχτηκε και ένα δώρο από την κυρία Βάσω, τα πρώτα υφάσματα που είχε χρησιμοποιήσει για να του ράψει ρούχα: «Αχ Βάσω μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι πολύτιμη για εμένα. Σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ», αναφώνησε σκουπίζοντας παράλληλα τα δάκρυα στα μάτια του.
Το παρών στην εκπομπή έδωσε και ο ανιψιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τον Τάκη Ζαχαράτο και θέλησε να του κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο: «Αυτό είναι ένα κειμήλιο. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι συναισθηματικά. Αυτό είναι ένα σετ από βούρτσες που είχε η Αλίκη στο καμαρίνι και μου είχε χαρίσει. Τα είχε από το 1960 μαζί της και είναι ένα από τα αγαπημένα αντικείμενα της Αλίκης. Τα αντίκειμενα δεν έχουν τόση αξία υλική, όσο συναισθηματική και είναι για να συνεχίζουν και να ενισχύουν τις αναμνήσεις. Νομίζω ότι στον Τάκη παραμένουν στην ευρύτερη οικογένεια και τα δίνουμε μεγάλη χαρά», του είπε, με τον καλλιτέχνη να τον ευχαριστεί δακρύζοντας ξανά.
