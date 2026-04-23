«Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης» είπε ο Κώστας Χατζής στον Τάκη Ζαχαράτο κι εκείνος του φίλησε το χέρι, δείτε βίντεο

Άμα το λέτε εσείς αυτό, πρέπει να πάω σπίτι μου, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, απάντησε ο Τάκης Ζαχαράτος

Έναν διάλογο είχε ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Κώστα Χατζή στα παρασκήνια της παράστασης που παρουσιάζει με την Έλενα Παπαρίζου. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο κέντρο που τη φιλοξενεί μαζί με την κόρη του, Δανιέλα, το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου και μετά το κλείσιμο του προγράμματος συνομίλησε με τον ηθοποιό. 

Ο Κώστας Χατζής τον αποκάλεσε «μεγάλο καλλιτέχνη», με τον Τάκη Ζαχαράτο να αναφέρει πως μετά από αυτό δεν μένει να κάνει κάτι άλλο για να αποδείξει την αξία του και ότι θα μπορούσε να αποσυρθεί.

«Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής. Ακούγοντας τα λόγια του, ο ηθοποιός τόνισε: «Άμα το λέτε εσείς αυτό, πρέπει να πάω σπίτι μου, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Τι να πω..». «Αν πας σπίτι σου, θα χάσει ο κόσμος κάτι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε ο Κώστας Χατζής, κάνοντας τον Τάκη Ζαχαράτο να του φιλήσει το χέρι. 

O διάλογος του Κώστα Χατζή με τον Τάκη Ζαχαράτο

Ο Τάκης Ζαχαράτος εμφανίζεται με την Έλενα Παπαρίζου στο NOX. Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, και αύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου,  θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες παραστάσεις για το «Τάκης Ζαχαράτος & Έλενα Παπαρίζου The Velvet Night».
