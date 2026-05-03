Βίκυ Κάβουρα: Έκανα γυμναστική μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη πήγα και γέννησα
Έτσι κατάλαβα ότι γεννάω, γιατί δεν μου πήγαινε πολύ καλά η προπόνηση εκείνη τη μέρα, είπε η ηθοποιός
Στην περίοδο της εγκυμοσύνης της και ειδικότερα στο πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθούσε, αναφέρθηκε η Βίκυ Κάβουρα, εξηγώντας ότι πήγαινε στο γυμναστήριο μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από τοκετό.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» το Σάββατο 2 Μαΐου, όπου μίλησε για τις προπονήσεις της και τη διατροφή που ακολουθούσε ακόμα και όσο ήταν έγκυος στην κόρη της.
Αναφερόμενη στην εγκυμοσύνη της και το πόσο ενεργή παρέμεινε μέχρι τον τοκετό, περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Έκανα γυμναστική μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη πήγα και γέννησα. Εγώ έτσι κατάλαβα ότι γεννάω, γιατί δεν μου πήγαινε πολύ καλά η προπόνηση εκείνη τη μέρα. Και μόλις κάθισα με τον γυναικολόγο μου να μιλήσουμε για τη διατροφή, της είπα: “Μην με αναγκάσετε να τρώω πάρα πολύ, ό,τι έχει ανάγκη το παιδί”. Και μου λέει “Ούτε καν. Δεν θα φας καθόλου ζάχαρη, καθόλου αλάτι, θα προσέξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου για να μην πάρεις πάρα πολλά κιλά”. Γιατί ξέρω το σώμα μου, το βλέπω και το παρατηρώ, και ξέρω ότι όταν κάπου γίνει κάτι και αποθηκευτεί, θα πάω εκεί να το χτυπήσω στο γυμναστήριο για να το φτιάξω».
Σε άλλο σημείο, εξηγώντας πώς αντιμετώπισε το σώμα της πριν και μετά τη γέννα, η Βίκυ Κάβουρα ανέφερε: «Δεν έχω κάνει λιπομέτρηση πριν και μετά τη γέννα, ούτε καν ζυγίστηκα για να μην με επηρεάσει αυτό και δεν τρώω σωστά. Ανήκω στους τυχερούς γονιδιακά, όμως δεν ξέρω αν είναι γονιδιακό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί κάνω από πολύ μικρή γυμναστική και προσέχω τη διατροφή μου από μωρό. Πολύ αδύνατος ο μπαμπάς μου, πιο ζουμπουρλού η μαμά μου, αλλά πολύ μακριά από τη γυμναστική και οι δύο. Όπως και από την διατροφή».
