Ιωάννα Σουλιώτη: Θέλω να ερωτευτώ, τα δύο πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο δεν είναι εύκολα
Ιωάννα Σουλιώτη: Θέλω να ερωτευτώ, τα δύο πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο δεν είναι εύκολα
Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ο πατριός, είπε το μοντέλο
Την επιθυμία της να ερωτευτεί ξανά μοιράστηκε η Ιωάννα Σουλιώτη, ενώ παράλληλα σχολίασε ότι τα δύο πρώτα χρόνια του διαζυγίου της δεν ήταν εύκολα.
Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, αναφερόμενη τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στις σκέψεις της για το μέλλον. Μιλώντας αρχικά για την επιλογή της να προχωρήσει σε δεύτερο γάμο όσο ήταν τα παιδιά της μικρά, αλλά και στην ανάγκη της σήμερα να έρθει ένας σύντροφος στη ζωή της, η Ιωάννα Σουλιώτη είπε: «Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ο πατριός. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Μετά δεν έτυχε. Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι. Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».
Στη συνέχεια, το μοντέλο εξήγησε πως απαιτείται χρόνος μετά από ένα διαζύγιο προκειμένου να επανέλθει η ισορροπία, ακόμα και αν ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση: «Τα δύο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούνε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».
Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, αναφερόμενη τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στις σκέψεις της για το μέλλον. Μιλώντας αρχικά για την επιλογή της να προχωρήσει σε δεύτερο γάμο όσο ήταν τα παιδιά της μικρά, αλλά και στην ανάγκη της σήμερα να έρθει ένας σύντροφος στη ζωή της, η Ιωάννα Σουλιώτη είπε: «Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ο πατριός. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Μετά δεν έτυχε. Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι. Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».
Στη συνέχεια, το μοντέλο εξήγησε πως απαιτείται χρόνος μετά από ένα διαζύγιο προκειμένου να επανέλθει η ισορροπία, ακόμα και αν ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση: «Τα δύο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούνε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
