Βασίλης Ζούλιας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Είχα πάει στο διαμέρισμά της και μου είπε «έχεις φάει; Θα σου κάνω πατάτες με αυγά»
Έτσι ήταν η Αλίκη, μου είχε σταθεί και σε άλλες στιγμές, είπε ο σχεδιαστής
Στην πρώτη του συνάντηση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, δηλώνοντας ότι είχε πάει στο σπίτι της, με τη θρυλική ηθοποιό να τον ρωτάει αν είχε φάει, προτείνοντάς του μάλιστα να του μαγειρέψει πατάτες με αυγά.
Ο σχεδιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, μιλώντας για τη σχέση του με την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκτός από την ιστορία για την πρώτη φορά που συνεργάστηκαν, ο Βασίλης Ζούλιας τόνισε ότι η ηθοποιός τον υποστήριξε σε σημαντικές και κρίσιμες στιγμές της ζωής του.
Όπως είπε ο ίδιος: «Η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν μία καταπληκτική εμπειρία γιατί τη θαύμαζα την Αλίκη από παιδί. Πήγα στο εμβληματικό διαμέρισμά της και φεύγοντας με κοιτάει πάνω κάτω και μου λέει "έχεις φάει; Πεινάς;". Εγώ κόμπλαρα. Με τραβάει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και μου λέει "θα σου κάνω πατάτες με αυγά". Η Αλίκη ήταν έτσι. Περιποιούνταν και μου είχε σταθεί σε άλλες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα. Κάποια στιγμή μου είχε στείλει έναν δικηγόρο για μία υπόθεσή μου».
