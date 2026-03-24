Βασίλης Ζούλιας: Η συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η τελευταία φορά που την είδε
Βασίλης Ζούλιας: Η συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η τελευταία φορά που την είδε
Ήταν πολύ υποστηρικτική, είπε ο σχεδιαστής μόδας για την αείμνηστη ηθοποιό
Μία αναφορά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο Βασίλης Ζούλιας, περιγράφοντας στιγμές που μοιράστηκε με την αείμνηστη ηθοποιό. Ο σχεδιαστής μόδας θυμήθηκε τόσο τη συνεργασία τους όσο και την τελευταία φορά που την είδε. Όπως είπε, επρόκειτο για έναν πολύ υποστηρικτικό άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του στη μάχη που έδινε με τον εθισμό του με τα ναρκωτικά.
«Είχαμε κάνει εκείνο το γνωστό διαφημιστικό με την Αλίκη. Ήταν βράδυ αυτό, είχε κάνει πάρα πολύ κρύο… ψόφος. Η Αλίκη δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε έρθει και ο Ψινάκης εκείνο το βράδυ θυμάμαι, στη Μητρόπολη ήταν», θυμήθηκε ο Βασίλης Ζούλιας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τρίτη 24 Μαρτίου.
Στη συνέχεια, περιέγραψε την πρώτη του επίσκεψη στο σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Την πρώτη φορά που πήγα σπίτι της με κάλεσε η Νότα, που της έκανε όλες τις δουλειές, και μου λέει “η κυρία Βουγιουκλάκη θα σας δει”, λέει “ξυπνάει μετά τις 12”. Πάω εγώ στις 12 στο σπίτι της Αλίκης, ψαρωμένο παιδάκι 24 χρονών, για να συνεργαστούμε για το “Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Τότε που γνώρισε τον Σπυρόπουλο, πρέπει να ήταν το ’87».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:10
«Μιλήσαμε λοιπόν για το θέατρο, για τα κουστούμια και φεύγοντας, με κοιτάει πάνω κάτω, ήμουν και πολύ αδύνατος, μου λέει “Έχεις φάει; Πεινάς;”. Και με τραβάει στην κουζίνα, σουρεαλιστικό, και τη βλέπω να μου τηγανίζει πατάτες με αυγά», συμπλήρωσε στη συνέχεια.
Συνεχίζοντας να μιλά για την αείμνηστη ηθοποιό, ο Βασίλης Ζούλιας στάθηκε στη στήριξη που του έδειξε. «Και μετά η Αλίκη ήταν πολύ υποστηρικτική και σε εκείνη την περίοδο που είχα διάφορα θέματα τότε με τα ναρκωτικά. Είχε στείλει ένα δικηγόρο να με εκπροσωπήσει στα δικαστήρια. Και μετά την είδα τελευταία φορά σε ένα πάρτι και μου λέει “Χαίρομαι Βασιλάκη μου που σε βλέπω. Είσαι καλά; Εγώ δεν είμαι”. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα», σημείωσε.
«Είχαμε κάνει εκείνο το γνωστό διαφημιστικό με την Αλίκη. Ήταν βράδυ αυτό, είχε κάνει πάρα πολύ κρύο… ψόφος. Η Αλίκη δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε έρθει και ο Ψινάκης εκείνο το βράδυ θυμάμαι, στη Μητρόπολη ήταν», θυμήθηκε ο Βασίλης Ζούλιας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τρίτη 24 Μαρτίου.
Στη συνέχεια, περιέγραψε την πρώτη του επίσκεψη στο σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Την πρώτη φορά που πήγα σπίτι της με κάλεσε η Νότα, που της έκανε όλες τις δουλειές, και μου λέει “η κυρία Βουγιουκλάκη θα σας δει”, λέει “ξυπνάει μετά τις 12”. Πάω εγώ στις 12 στο σπίτι της Αλίκης, ψαρωμένο παιδάκι 24 χρονών, για να συνεργαστούμε για το “Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Τότε που γνώρισε τον Σπυρόπουλο, πρέπει να ήταν το ’87».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:10
«Μπαίνω λοιπόν μέσα, ψαρωμένος, βλέπω τη Μανταλένα εκεί, το πορτρέτο. Μου λέει η Νότα “θα περάσετε στην κρεβατοκάμαρα”. Πάω στην κρεβατοκάμαρα, ήταν η Αλίκη, σομόν κρεβατοκάμαρα, σομόν κουρτίνες, σομόν τα σεντόνια, οι μοκέτες και σομόν ρόμπα deshabillé με ασορτί πασούμι. Μου λέει “κάτσε, κάτσε εδώ” μου λέει. Είχαμε τρομερή σχέση», πρόσθεσε.
«Μιλήσαμε λοιπόν για το θέατρο, για τα κουστούμια και φεύγοντας, με κοιτάει πάνω κάτω, ήμουν και πολύ αδύνατος, μου λέει “Έχεις φάει; Πεινάς;”. Και με τραβάει στην κουζίνα, σουρεαλιστικό, και τη βλέπω να μου τηγανίζει πατάτες με αυγά», συμπλήρωσε στη συνέχεια.
Συνεχίζοντας να μιλά για την αείμνηστη ηθοποιό, ο Βασίλης Ζούλιας στάθηκε στη στήριξη που του έδειξε. «Και μετά η Αλίκη ήταν πολύ υποστηρικτική και σε εκείνη την περίοδο που είχα διάφορα θέματα τότε με τα ναρκωτικά. Είχε στείλει ένα δικηγόρο να με εκπροσωπήσει στα δικαστήρια. Και μετά την είδα τελευταία φορά σε ένα πάρτι και μου λέει “Χαίρομαι Βασιλάκη μου που σε βλέπω. Είσαι καλά; Εγώ δεν είμαι”. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα», σημείωσε.
