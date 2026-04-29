Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου
Όπως αποδείχθηκε, δεν πρέπει να ήμουν καλός επιχειρηματίας, ανέφερε μεταξύ άλλων
Έναν απολογισμό της επιχειρηματικής του πορείας έκανε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, τονίζοντας πως υπήρξε αξιοπρεπής, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε. Αν και έχασε τις επιχειρήσεις του και το σπίτι του, η αξιοπρέπειά του, τόνισε, παρέμεινε ακλόνητη.
«Και τα μαγαζιά έχασα και το σπίτι έχασα, την αξιοπρέπειά μου δεν έχω χάσει. Δυσκολεύτηκα πολύ, απελπίστηκα σε κάποια σημεία και δεν ήξερα τι να κάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 29 Απριλίου.
Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως, αν και σταδιοδρόμησε στον κόσμο των επιχειρήσεων, τελικά αποδείχτηκε πως έκανε πολλά λάθη ως επιχειρηματίας. «Δόξα τω Θεώ. Πήγα πολύ καλά, επιχειρήσεις πολλές. Αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν πρέπει να ήμουν καλός επιχειρηματίας», σημείωσε.
Μεταξύ άλλων, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος έκανε μία αναφορά στον Νοτη Σφακιανάκη, που εδώ και μερικά χρόνια έχει απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή. Γνωρίζοντας τον τραγουδιστή, πιστεύει ότι δεν θα επιστρέψει. «Ο Νότης Σφακιανάκης έχει μια άποψη δικιά του και δεν μπορείς να του πεις κάτι, να του προσάψεις κάτι. Είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιος δεν αρέσει ο Σφακιανάκης. Από την πρώτη επαφή που ‘χα μαζί του, όταν ακόμα δεν είχε γίνει φίρμα, του είπα “Νότη, θα σου αφήσω το μαγαζί και θα το κάνεις εσύ όπως θέλεις”. Γιατί ότι κάνεις εμένα δεν μ’ αρέσει, του είπα, αλλά αρέσει στον κόσμο», σχολίασε.
