Βγήκα και είπα τον πόνο μου χωρίς να ντραπώ, είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος για τον πλειστηριασμό του σπιτιού του
Στενοχωρήθηκα, δεν είμαι αναίσθητος, επισήμανε ο επιχειρηματίας
Την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για τον πλειστηριασμό του σπιτιού του στήριξε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε ντροπή. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο επιχειρηματίας απομακρύνθηκε από το σπίτι του, έπειτα από εκτέλεση δικαστικής απόφασης για κατάσχεση ακινήτου λόγω χρεών.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε, επισήμανε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ντρέπονται να μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, κάτι που δεν ισχύει για τον ίδιο. Αυτός ήταν και ο λόγος που θέλησε να μοιραστεί όσα βίωσε.
Παράλληλα, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά την έξωση που του έγινε. Όπως είπε, αν και στενοχωρήθηκε με την εξέλιξη, δεν του λείπουν οι ανέσεις, αφού το μεγαλύτερο αγαθό για εκείνον είναι η υγεία.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος ανέφερε: «Εγώ δεν ντράπηκα και τα είπα. Είπα τον πόνο μου. Είπα τι έπαθα. Πολύς κόσμος ντρέπεται. Δεν θέλει να βγει και να τα πει. Στενοχωρήθηκα, δεν είμαι αναίσθητος. Τι να κάνω όμως; Να βάλω το κεφάλι κάτω και να πεθάνω; Δεν μου λείπει τίποτα. Υγεία να έχουμε».
Σε ερώτηση που δέχτηκε για το πού μένει, αρνήθηκε να δώσει σαφή απάντηση. «Δόξα τω Θεώ, για όλους έχει ο Θεός. Και βέβαια πηγαίνω και στο χωριό μου. Στο χωριό μου δεν θα πάω; Πάντα πήγαινα και πάντα θα πηγαίνω. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου το χωριό μου», σημείωσε.
