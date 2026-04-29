Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία: Αυτό που βιώσαμε σε αυτό το δικαστήριο ήταν κάτι σαν βιασμός

Όσο για την ετυμηγορία, ο τραγουδιστής σχολίασε: «Αυτό ήταν μια, όχι απόφαση, ήταν μια τιμωρία που βγήκε ακριβώς έτσι όπως τη βίωσα εγώ, χωρίς να μας κοιτάξουν καν στα μάτια. Είναι μια μέρα που κάτι πρέπει να βγάλουμε τώρα, πάμε. Όταν, ας πούμε, ένας δικαστής την ώρα που αγορεύουν οι δικηγόροι σκρολάρει στο κινητό του, κρίνεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα να τον βλέπουμε».

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Δόξας δήλωσε ότι αισθάνεται αδικημένος με τη δικαστική απόφαση, προσθέτοντας ότι αυτή είχε συνέπειες σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές προτάσεις του: «Ξεκάθαρα νιώθω αδικημένος. Ξεκάθαρα, γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Το να συνεχίζει ένα τόσο τρομακτικό bullying, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Τη δουλειά που κάνω, την έκανα τουλάχιστον, γιατί να πω ότι δεύτερη φορά έχασα τη δουλειά μου, το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, άδικο. Η δουλειά μου, και έτσι όπως την κάνω τουλάχιστον εγώ, ή που τυχαίνει να βρίσκομαι με ανθρώπους δίπλα μου που είναι κι αυτοί δημιουργικοί, είναι η χαρά μου. Δηλαδή, αυτό που κάνεις είναι να μου στερείς τη χαρά μου. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι 100% σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Ξέρεις, δεν έχει να κάνει με τα δικαστήρια. Έχει να κάνει με τη ζωή γενικότερα. 100% κάτι με προστατεύει και θα πάνε καλά τα πράγματα».