Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία: Αυτό που βιώσαμε σε αυτό το δικαστήριο ήταν κάτι σαν βιασμός
Νιώθω ξεκάθαρα αδικημένος, γιατί γνωρίζω την αλήθεια, δήλωσε ο τραγουδιστής
Την εμπειρία του στο δικαστήριο μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία περιέγραψε ο Κώστας Δόξας, ως μία τραυματική διαδικασία.
Πριν από δύο μήνες, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με έκτιση τεσσάρων μηνών για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Κώστας Δόξας στο Vidcast «Anna’s Talk» στο YouTube, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τρίτη 29 Απριλίου στο «Buongiorno», μίλησε μεταξύ άλλων για όσα διαδραματίστηκαν στη δικαστική αίθουσα.
Περιγράφοντας πώς βίωσε ο ίδιος τη συγκεκριμένη εμπειρία, είπε: «Ήταν σοκαριστικό, δηλαδή αυτό που βιώσαμε σε αυτό το δικαστήριο θα μπορούσα να το πω, ήταν λίγο κάτι σαν βιασμός. Δηλαδή πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο και περιμένεις να δικαστείς με βάση τα στοιχεία. Και αντί να υπάρχει… γιατί ουσιαστικά στο δικαστήριο πηγαίνεις για να βγει μια απόφαση, δικαστική. Όχι μια τιμωρία. Στο δικαστήριο δεν πάμε να τιμωρήσουμε ή να τιμωρηθούμε, πάμε να βγει μια απόφαση, η οποία να έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη».
Όσο για την ετυμηγορία, ο τραγουδιστής σχολίασε: «Αυτό ήταν μια, όχι απόφαση, ήταν μια τιμωρία που βγήκε ακριβώς έτσι όπως τη βίωσα εγώ, χωρίς να μας κοιτάξουν καν στα μάτια. Είναι μια μέρα που κάτι πρέπει να βγάλουμε τώρα, πάμε. Όταν, ας πούμε, ένας δικαστής την ώρα που αγορεύουν οι δικηγόροι σκρολάρει στο κινητό του, κρίνεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα να τον βλέπουμε».
Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Δόξας δήλωσε ότι αισθάνεται αδικημένος με τη δικαστική απόφαση, προσθέτοντας ότι αυτή είχε συνέπειες σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές προτάσεις του: «Ξεκάθαρα νιώθω αδικημένος. Ξεκάθαρα, γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Το να συνεχίζει ένα τόσο τρομακτικό bullying, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Τη δουλειά που κάνω, την έκανα τουλάχιστον, γιατί να πω ότι δεύτερη φορά έχασα τη δουλειά μου, το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, άδικο. Η δουλειά μου, και έτσι όπως την κάνω τουλάχιστον εγώ, ή που τυχαίνει να βρίσκομαι με ανθρώπους δίπλα μου που είναι κι αυτοί δημιουργικοί, είναι η χαρά μου. Δηλαδή, αυτό που κάνεις είναι να μου στερείς τη χαρά μου. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι 100% σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Ξέρεις, δεν έχει να κάνει με τα δικαστήρια. Έχει να κάνει με τη ζωή γενικότερα. 100% κάτι με προστατεύει και θα πάνε καλά τα πράγματα».
