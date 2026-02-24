Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, η ποινή που του επιβλήθηκε

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Η Μαρία Δεληθανάση είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή το 2021

Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, τη Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών. Ωστότο, εκείνος άσκησε έφεση, με αποτέλεσμα η απόφαση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Κατά την απολογία του, ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ εκπροσωπήθηκε από τον Σπύρο Δημητρίου. Μετά την καταδικαστική απόφαση, η πλευρά της μηνύτριας, με συνήγορους τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εμφανίστηκε δικαιωμένη.

Η Μαρία Δεληθανάση είχε καταθέσει μήνυση και αγωγή σε βάρος του Κώστα Δόξα το 2021, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του ζευγαριού. Oλα αυτά τα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές μηνύσεις και από την πλευρά του τραγουδιστή προς την πρώην σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό όλων αυτών.
