Μαρία Δεληθανάση: Δεν θα ξαναγύριζα στον Κώστα Δόξα
Αν είχες δυνατότητα να αλλάξεις την όλη κατάσταση με τον Δόξα και να είσαστε καλά θα το έκανες; ρωτήθηκε η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή από διαδικτυακό της ακόλουθο

Καμία πρόθεση να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Κώστα Δόξα ξεκαθάρισε πως δεν έχει η Μαρία Δεληθανάση. Τον περασμένο Φεβρουάριο ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, έπειτα από μήνυση και αγωγή που είχε καταθέσει εκείνη σε βάρος του το 2021. 

Η Μαρία Δεληθανάση ρωτήθηκε από διαδικτυακό της ακόλουθο, αν θα ήθελε να είναι και πάλι μαζί με τον Κώστα Δόξα, αν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση ανάμεσά τους. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν θα επέστρεφε σε μία συνθήκη που την επηρέασε αρνητικά. Από τη στιγμή που τη σχέση τους δεν χαρακτηρίζουν η ασφάλεια, ο σεβασμός και η ισορροπία, απορρίπτει αυτό το σενάριο και προχωρά μπροστά.

«Αν είχες δυνατότητα να αλλάξεις την όλη κατάσταση με τον Δόξα και να είσαστε καλά θα το έκανες;», ήταν η ερώτηση που δέχτηκε η Μαρία Δεληθανάση.

Με τη σειρά της, εξήγησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επεδίωκε επανασύνδεση εξαιτίας όσων συνέβησαν ανάμεσά τους. «Για μένα το ''καλά'' σημαίνει ασφάλεια, σεβασμός και ισορροπία. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει προς τα πίσω. Δεν θα επέστρεφα σε μια κατάσταση που έχει ήδη κριθεί και με έχει επηρεάσει βαθιά. Προχωράω μπροστά», έγραψε χαρακτηριστικά.

