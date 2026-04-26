Ακύλας: Μου έχει βάλει δύσκολα ο Φωκάς Ευαγγελινός
«Με ρώτησε αν φοβάμαι κάτι και είπα όχι, ψέμα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision
Δύσκολα έχει βάλει ο Φωκάς Ευαγγελινός στον Ακύλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision.
Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Weekend Live» το Σάββατο 25 Απριλίου εξήγησε πως είχε δηλώσει στον χορογράφο ότι δεν φοβάται τίποτα, γι' αυτό και εκείνος αποφάσισε να μην μείνει στα εύκολα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον λόγο που έχει επιλέξει να εμφανίζεται με πιο εκκεντρικά look, αλλά και στις κριτικές που δέχεται.
Ο Ακυλάς επισήμανε πως είναι αγχωτικό που όλη η Ελλάδα περιμένει να νικήσει αλλά είναι πολύ χαρούμενος που τον στηρίζουν και έπειτα σημείωσε: «Μου έχει βάλει δύσκολα πράγματα ο Φωκάς Ευαγγελινός, αλλά στην αρχή με ρώτησε αν έχω θέμα με κάτι ή αν φοβάμαι κάτι και του απάντησα, τίποτα. Ψέμα».
Για τα look του στις εμφανίσεις που κάνει, ο τραγουδιστής τόνισε πως θέλει να σχολιάζεται και να τον προσέχουν: «Οι πιο εκκεντρικές εμφανίσεις είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πολύ για το promo tour γιατί ο στόχος μας ήταν να μην περάσουμε αδιάφοροι. Το θέμα ήταν να προκαλέσουμε. Είτε μας πουν “ωραία, αυτά τα ρούχα” είτε μας πουν “καλά, τι φοράει αυτός ο κλόουν;” είναι θετικό γιατί μας συζητάνε», είπε.
Σχετικά με τον τρόπο που τον επηρεάζουν οι κριτικές που δέχεται, ο Ακύλας εξήγησε: «Όσο μπορώ ακούω τις κριτικές. Ακόμη και στο “Sing for Greece” δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μπει και είχα διαβάσει σχόλια από την πρώτη εμφάνιση στον ημιτελικό, που έλεγαν ότι δεν είχα πολλή ενέργεια. Εκεί τρελάθηκα, ήμουν σε φάση “τέλος, θα έχω περισσότερη ενέργεια”. Ήμουν εκεί δυο βράδια μέχρι τον τελικό και έκανα πρόβες στο σπίτι μου, με το μικρόφωνο».
