Έτσι θα είναι η σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα με τον φωτισμό, δείτε βίντεο
Οι δύο Ημιτελικοί και ο μεγάλος Τελικός έχουν προγραμματιστεί για τις 12, 14 και 16 Μαΐου

Ιωάννα Μαρίνου
Τα πρώτα πλάνα από τη σκηνή της Eurovision 2026 με τον φωτισμό ήρθαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό για τους δύο Ημιτελικούς και τον μεγάλο Τελικό που θα διεξαχθούν στη Βιέννη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Απριλίου ο λογαριασμός του Ogae Greece στο Instagram, παρουσιάζονται πλάνα από το στάδιο Wiener Stadthalle, όπου διακρίνεται η σκηνή με τον εντυπωσιακό φωτισμό, η οποία, όπως φαίνεται, θα έχει τετράγωνο σχήμα με έναν εκτεταμένο διάδρομο.

Δείτε το βίντεο


Ο Α’ Ημιτελικός της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ ο Β’ Ημιτελικός θα ακολουθήσει στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα προκριθούν θα εμφανιστούν στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Ο Ακύλας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Ferto» αναμένεται να διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό, στην τέταρτη θέση.

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό

1. Μολδαβία
2. Σουηδία
3. Κροατία
4. Ελλάδα
5. Πορτογαλία
6. Γεωργία
7. Φινλανδία
8. Μαυροβούνιο
9. Εσθονία
10. Ισραήλ
11. Βέλγιο
12. Λιθουανία
13. Άγιος Μαρίνος
14. Πολωνία
15. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό

1. Βουλγαρία
2. Αζερμπαϊτζάν
3. Ρουμανία
4. Λουξεμβούργο
5. Τσεχία
6. Αρμενία
7.Ελβετία
8. Κύπρος
9. Λετονία
10. Δανία
11. Αυστραλία
12. Ουκρανία
13. Αλβανία
14. Μάλτα
15. Νορβηγία

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

