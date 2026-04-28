Έτσι θα είναι η σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα με τον φωτισμό, δείτε βίντεο
Οι δύο Ημιτελικοί και ο μεγάλος Τελικός έχουν προγραμματιστεί για τις 12, 14 και 16 Μαΐου
Τα πρώτα πλάνα από τη σκηνή της Eurovision 2026 με τον φωτισμό ήρθαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό για τους δύο Ημιτελικούς και τον μεγάλο Τελικό που θα διεξαχθούν στη Βιέννη.
Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Απριλίου ο λογαριασμός του Ogae Greece στο Instagram, παρουσιάζονται πλάνα από το στάδιο Wiener Stadthalle, όπου διακρίνεται η σκηνή με τον εντυπωσιακό φωτισμό, η οποία, όπως φαίνεται, θα έχει τετράγωνο σχήμα με έναν εκτεταμένο διάδρομο.
Δείτε το βίντεο
Ο Α’ Ημιτελικός της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ ο Β’ Ημιτελικός θα ακολουθήσει στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα προκριθούν θα εμφανιστούν στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Ο Ακύλας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Ferto» αναμένεται να διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό, στην τέταρτη θέση.
Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό
1. Μολδαβία
2. Σουηδία
3. Κροατία
4. Ελλάδα
5. Πορτογαλία
6. Γεωργία
Ιταλία
7. Φινλανδία
Η σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό
1. Βουλγαρία
2. Αζερμπαϊτζάν
3. Ρουμανία
4. Λουξεμβούργο
5. Τσεχία
6. Αρμενία
7.Ελβετία
8. Κύπρος
Αυστρία
9. Λετονία
10. Δανία
11. Αυστραλία
12. Ουκρανία
Ηνωμένο Βασίλειο
13. Αλβανία
14. Μάλτα
15. Νορβηγία
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
