Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ βγήκαν αγκαζέ από δείπνο 12 χρόνια μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου τους

Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ από δείπνο, 12 χρόνια μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου τους.

Μπαντέρας

Γκρίφιθ

Στέλλα

Στέλλα Μπαντέρας

Κλείσιμο

Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1996 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Two Much» το 1995 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς απέκτησαν την κόρη τους.



Κατά τη διάρκεια του 18χρονου γάμου τους, η Μέλανι Γκρίφιθ είχε κάνει τατουάζ το όνομα του συζύγου της μέσα σε μια καρδιά στο χέρι της. Λίγο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου τους, στις 6 Ιουνίου του 2014, ξεκίνησε θεραπείες με λέιζερ για να το αφαιρέσει.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση, είχε καλύψει το όνομα του τότε εν διαστάσει συζύγου της με μακιγιάζ, σε εμφάνισή της σε τελετή βραβείων κινηματογραφικού φεστιβάλ στην Ιταλία. Στη συνέχεια, αντικατέστησε το τατουάζ με τα ονόματα των τεσσάρων παιδιών της.

Στην κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό τους είχαν δηλώσει: «Αποφασίσαμε με σκέψη και κοινή συναίνεση να ολοκληρώσουμε τον σχεδόν 20ετή γάμο μας με έναν τρόπο γεμάτο αγάπη και φιλία, τιμώντας και σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, την οικογένειά μας, τους φίλους μας και τον όμορφο χρόνο που περάσαμε μαζί - Μέλανι και Αντόνιο».



Η Γκρίφιθ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένη με τον Ντον Τζόνσον, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, Ντακότα. Επίσης, έχει αποκτήσει τον γιο της, Αλεξάντερ Γκρίφιθ Μπάουερ με τον δεύτερο σύζυγό της, Στίβεν Μπάουερ.



Ο Μπαντέρας είχε αναφερθεί στην πρώην σύζυγό του ως «οικογένεια» και «μία από τις καλύτερες φίλες» του σε συνέντευξή του το 2019, δηλώνοντας: «Δεν είμαι πια παντρεμένος με τη Μέλανι, αλλά είναι οικογένειά μου. Είναι πιθανότατα μία από τις καλύτερες φίλες μου, αν όχι η καλύτερη. Η οικογένειά μου είναι εκεί, η Ντακότα, η μικρή Στέλλα και ο Αλεξάντερ».

Αγκαζέ εθεάθησαν να αποχωρούν ο 65χρονος ηθοποιός και η 68χρονη πρώην σύζυγός του έδειξαν ότι εξακολουθούν να διατηρούν καλές σχέσεις, περπατώντας τόσο κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ έχει συμπληρωθεί πάνω από μία δεκαετία από τον χωρισμό τους. Μαζί τους ήταν και η 29χρονη κόρη τους, Στέλλα.