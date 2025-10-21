Αντόνιο Μπαντέρας - Μέλανι Γκρίφιθ: Η κόρη τους παντρεύτηκε στην Ισπανία - Δείτε τις φωτογραφίες
Αντόνιο Μπαντέρας - Μέλανι Γκρίφιθ: Η κόρη τους παντρεύτηκε στην Ισπανία - Δείτε τις φωτογραφίες
Η Στέλλα Μπαντέρας επισημοποίησε τη σχέση της με τον Άλεξ Γκρουζίνσκι, με το μυστήριο να τελείται σε μοναστήρι στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας
Η κόρη του Αντόνιο Μπαντέρας και της Μέλανι Γκρίφιθ παντρεύτηκε στην Ισπανία, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, και ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε πως το να τη βλέπει ντυμένη νύφη ήταν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του.
Η Στέλλα Μπαντέρας επισημοποίησε τη σχέση της με τον επί χρόνια σύντροφό της και παιδικό της έρωτα, Άλεξ Γκρουζίνσκι, με το μυστήριο να τελείται στο μοναστήρι Retuerta Le Domaine Abbey στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας.
Οι δυο τους απαθανατίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι. Η Στέλλα Μπαντέρας φόρεσε ένα off-the-shoulder νυφικό με δαντέλα, ενώ ο επιχειρηματίας επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν. Ο Ανόνιο Μπαντέρας εθεάθη να υψώνει το ποτήρι του για να κάνει πρόποση για τους νεόνυμφους έξω από τον χώρο που πραγματοποιήθηκε η δεξίωση, φορώντας μαύρο κοστούμι και παπιγιόν.
Λίγο πριν πραγματοποιηθεί ο γάμος, ο 65χρονος σταρ του Χόλιγουντ μίλησε στο περιοδικό Hola και εξομολογήθηκε: «Το να δω την κόρη μου ντυμένη νύφη θα είναι μία από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Θα είμαι ο πατέρας της νύφης, κι αυτός είναι ένας ρόλος που αναλαμβάνω με όλη τη συγκίνηση του κόσμου».
Ο Μπαντέρας εξήγησε επίσης τον λόγο για τον οποίο η κόρη του που γεννήθηκε στην Ισπανία, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες επέλεξε τη χώρα γέννησής της για τον γάμο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η απόφασή της τον γέμισε περηφάνια.
«Νιώθει Ανδαλουσιανή, ακόμη κι αν μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο τρόπος της να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της και να μοιραστεί την πατρίδα της με τον μέλλοντα σύζυγό της και την οικογένειά του», ανέφερε.
Σύμφωνα με το περιοδικό Hola!, παρούσες φέρεται να ήταν οι κόρες της Μισέλ και του Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και η ετεροθαλής αδελφή της Στέλλα, Ντακότα Τζόνσον, η γιαγιά της και σταρ του σινεμά Τίπι Χέντρεν, και η παραγωγός, σκηνοθέτρια και σύζυγος του Sting, Τρούντι Στάιλερ.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η εκδήλωση έλαβε χώρα υπό άκρα μυστικότητα, με το ζευγάρι να παίρνει αυστηρά μέτρα, απαγορεύοντας τα κινητά και ζητώντας από το προσωπικό να υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Λέγεται ότι παρευρέθηκαν περίπου 200 έως 250 άτομα, ενώ οι εορτασμοί περιλάμβαναν «υπαίθρια κοκτέιλ, επίσημο γεύμα και πάρτι με open bar και ζωντανές εμφανίσεις».
Η Στέλλα Μπαντέρας είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τον Αύγουστο του 2024 μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρόταση γάμου. Στα στιγμιότυπα, εκείνη έδειχνε το μονόπετρο που της είχε προσφέρει ο αγαπημένος της, ο οποίος πόζαρε χαμογελαστός.
Παράλληλα, είχε μοιραστεί φωτογραφίες τους από τα σχολικά τους χρόνια, γράφοντας στη λεζάντα: «Θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με το αγαπημένο μου άτομο στη Γη!».
Antonio Banderas reveals the special reason his daughter, 29, chose to marry in Spain - and says seeing her as a bride was one of the 'most beautiful moments' of his life https://t.co/7x5EgIW2Dk— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2025
