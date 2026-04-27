Μαρίλια Μητρούση: Η σύντροφος του πατέρα μου τον βοήθησε μετά το ατύχημά του, εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμμένο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο τροχαίο που είχε ο Μιχάλης Μητρούσης τον Δεκέμβριο του 2024
Στη βοήθεια που προσέφερε η σύντροφος του πατέρα της την περίοδο που ο Μιχάλης Μητρούσης είχε ένα τροχαίο ατύχημα, αναφέρθηκε η κόρη του, Μαρίλια, παραδεχόμενη πως εκείνη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι στο πλευρό του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η κόρη του ηθοποιού στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» που προβλήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου, μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση με τους γονείς της. Όσο για το τροχαίο ατύχημα που είχε ο Μιχάλης Μητρούσης τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός εξήγησε πως απουσίαζε στην Κύπρο για γυρίσματα, με τη σύντροφο του πατέρα της να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της φροντίδας του.
Όπως είπε: «Η σύντροφος του πατέρα μου τον βοήθησε μετά το ατύχημά του. Εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμμένο γιατί ήμουν στην Κύπρο». Σε άλλο σημείο, έκανε ένα γενικότερο σχόλιο για τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς: «Όλοι έχουμε θέματα με τους γονείς μας. Πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή».
Δείτε το βίντεο
Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Μιχάλης Μητρούσης ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ο ηθοποιός οδηγούσε την μηχανή του στη Λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο την ώρα που έκανε προσπέραση, έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει από τη μηχανή και να συρθεί στον δρόμο. Είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ωστόσο ο δρόμος της αποκατάστασης ήταν πολύ μεγάλος.
