Μιχάλης Μητρούσης: Όταν μας είπε η κόρη μου ότι θέλει να γίνει ηθοποιός αρχίσαμε να κοιταζόμαστε με την πρώην γυναίκα μου
Λέγαμε «και εάν δεν είναι καλή; Θα πουν η κόρη του Μητρούση...» σχολίασε ο ηθοποιός

Τη στιγμή που ο Μιχάλης Μητρούσης και η πρώην σύζυγός του ενημερώθηκαν ότι η κόρη τους, Μαρίλια θέλει να γίνει ηθοποιός, περιέγραψε ο ίδιος, εξηγώντας πως αρχικά αιφνιδιάστηκαν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου στην εκπομπή  «Καλύτερα Αργά» μίλησε για την επιλογή της κόρης του να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική, τονίζοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος με τα βήματά της.

Όπως είπε ο ηθοποιός, η Μαρίλια Μητρούση δεν είχε αποφασίσει εξαρχής να ακολουθήσει τον ίδιο κλάδο με αυτό που εργάζονται οι γονείς της, και έτσι όταν ο Μιχάλης Μητρούσης και η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου ενημερώθηκαν για την επιλογή της, στην αρχή αγχώθηκαν. Όπως είπε ο ίδιος: «Είμαι περήφανος για την κόρη μου, γιατί έκανε μεγάλη πορεία. Ένα παιδί που μεγάλωσε με δύο ηθοποιούς, μεγάλωσε σε ένα θέατρο που έβλεπε τα πράγματα και πέρασε στη Θεατρολογία. Πήγε στο Ωδείο Αθηνών, έκανε μουσική και βγήκε πρώτη με Άριστα. Μου λέει: “θα γίνω ηθοποιός”. Τότε, αρχίσαμε να κοιταζόμαστε με την πρώην γυναίκα μου και λέγαμε “τώρα, και εάν δεν είναι καλή; Θα πουν η κόρη του Μητρούση...”».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός επαίνεσε και δημόσια την κόρη του: «Όταν είδα ότι η κόρη μου κάνει για το θέατρο, δεν της είπα ποτέ τίποτα. Μπράβο γι΄αυτό που κάνει».
