Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο που είχε: Δεν με νοιάζει η συγγνώμη, θα μπορούσα να είμαι ανάπηρος ή να μην είμαι εδώ τώρα
GALA
Μιχάλης Μητρούσης Τροχαίο ατύχημα

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο που είχε: Δεν με νοιάζει η συγγνώμη, θα μπορούσα να είμαι ανάπηρος ή να μην είμαι εδώ τώρα

Ο ηθοποιός περιέγραψε σε συνέντευξή του τη στιγμή του ατυχήματος που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο που είχε: Δεν με νοιάζει η συγγνώμη, θα μπορούσα να είμαι ανάπηρος ή να μην είμαι εδώ τώρα
15 ΣΧΟΛΙΑ
Μιλώντας για το τροχαίο που είχε πριν από έναν περίπου χρόνο ο Μιχάλης Μητρούσης διευκρίνισε ότι μία συγγνώμη από τον υπαίτιο τον αφήνει αδιάφορο, αφού θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του ή να είχε μείνει ανάπηρος. Τον Δεκέμβριο του 2024 αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. 

«Εμφανίστηκαν οι υπαίτιοι, ζήτησαν συγγνώμη, αλλά δεν µε νοιάζει. Εγώ θα μπορούσα να είμαι ανάπηρος ή να µη μιλούσαμε μαζί. Τι να την κάνω τη συγγνώμη αν εγώ δεν ήμουν εδώ τώρα;», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Μητρούσης σε συνέντευξή του στο Secret.

Παράλληλα, ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος, λέγοντας: «Θα μπορούσα να πεθάνω κιόλας. Ήμουν έξω από το Mega, πήγαινα κανονικά στη λωρίδα µου και έρχεται ένα αυτοκίνητο, µε χτυπάει, φεύγει η μηχανή από κάτω, την αφήνω, για να µη µε παρασύρει μαζί της».

Στη συνέχεια της περιγραφής του, ο Μιχάλης Μητρούσης πρόσθεσε: «Προλαβαίνω, τραβάω το πόδι µου, κάνω µια τούμπα, χτυπάω µε το κράνος, ανοίγει το κράνος, έρχομαι αντίθετα, βλέπω το διπλανό αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω µου, σταματάει ευτυχώς ο άνθρωπος, και µε ένα ανάποδο σάλτο βρίσκομαι στα πόδια µου και λέω ''τι έγινε, ρε παιδιά;'' και βλέπω αίματα στα πόδια µου».
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης