Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο που είχε: Δεν με νοιάζει η συγγνώμη, θα μπορούσα να είμαι ανάπηρος ή να μην είμαι εδώ τώρα
Ο ηθοποιός περιέγραψε σε συνέντευξή του τη στιγμή του ατυχήματος που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024
Μιλώντας για το τροχαίο που είχε πριν από έναν περίπου χρόνο ο Μιχάλης Μητρούσης διευκρίνισε ότι μία συγγνώμη από τον υπαίτιο τον αφήνει αδιάφορο, αφού θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του ή να είχε μείνει ανάπηρος. Τον Δεκέμβριο του 2024 αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.
«Εμφανίστηκαν οι υπαίτιοι, ζήτησαν συγγνώμη, αλλά δεν µε νοιάζει. Εγώ θα μπορούσα να είμαι ανάπηρος ή να µη μιλούσαμε μαζί. Τι να την κάνω τη συγγνώμη αν εγώ δεν ήμουν εδώ τώρα;», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Μητρούσης σε συνέντευξή του στο Secret.
Παράλληλα, ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος, λέγοντας: «Θα μπορούσα να πεθάνω κιόλας. Ήμουν έξω από το Mega, πήγαινα κανονικά στη λωρίδα µου και έρχεται ένα αυτοκίνητο, µε χτυπάει, φεύγει η μηχανή από κάτω, την αφήνω, για να µη µε παρασύρει μαζί της».
Στη συνέχεια της περιγραφής του, ο Μιχάλης Μητρούσης πρόσθεσε: «Προλαβαίνω, τραβάω το πόδι µου, κάνω µια τούμπα, χτυπάω µε το κράνος, ανοίγει το κράνος, έρχομαι αντίθετα, βλέπω το διπλανό αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω µου, σταματάει ευτυχώς ο άνθρωπος, και µε ένα ανάποδο σάλτο βρίσκομαι στα πόδια µου και λέω ''τι έγινε, ρε παιδιά;'' και βλέπω αίματα στα πόδια µου».
