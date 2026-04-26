Η Κέιτ Χάντσον εξήγησε γιατί έκανε διάλειμμα από τη δουλειά της μετά την ήττα στα Όσκαρ
Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Song Sung Blue»
Τον λόγο που έκανε διάλειμμα από τη δουλειά της μετά την ήττα της στα φετινά Όσκαρ εξήγησε η Κέιτ Χάντσον.
Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Song Sung Blue», χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει το βραβείο. Παρά το γεγονός αυτό, η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία «πολύ διασκεδαστική», τονίζοντας ότι η ένταση και ο ενθουσιασμός της περιόδου των βραβείων ήταν κάτι που απόλαυσε ιδιαίτερα.
Μετά το τέλος αυτής της απαιτητικής περιόδου, η Χάντσον επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα και να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στο People: «Πήγα διακοπές την άνοιξη με τα παιδιά μου και τα σταμάτησα όλα». Η ηθοποιός, μητέρα τριών παιδιών, εξήγησε ότι είχε ανάγκη από αποφόρτιση.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους συνυποψηφίους της, μιλώντας με όμορφα λόγια για τις σχέσεις τους. Ανάμεσά τους ήταν η Έμα Στόουν για την ταινία «Bugonia», η Ρενάτε Ράινσβε για το «Sentimental Value», η Ρόουζ Μπερν για το «If I Had Legs I’d Kick You» και η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet», η οποία και απέσπασε τελικά το βραβείο.
Η Χάντσον δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω πολύ τυχερή που έζησα αυτή την εμπειρία. Όλοι όσοι ήταν σε αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχοι, τόσο διασκεδαστικοί και δεμένοι μεταξύ τους».
Kate Hudson Reflects on Life After Awards Season Craziness, Reveals How She Took a Step Back (Exclusive) https://t.co/Ie9D3IQrPb— People (@people) April 26, 2026
