Η Κέιτ Χάντσον χαίρεται που μεγαλώνει: Θα είμαι μια υπέροχη ηλικιωμένη
Η ηθοποιός έκλεισε τα 47 στις 19 Απριλίου

Ιωάννα Μαρίνου
Μία υπέροχη ηλικιωμένη δήλωσε πως θα είναι η Κέιτ Χάντσον, η οποία χαίρεται που μεγαλώνει.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον The Tonight Show την Πέμπτη 23 Απριλίου και όταν ο παρουσιαστής της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της που ήταν στις 19 Απριλίου, με την ίδια να κλείνει τα 47, εκείνη απάντησε: «Ευχαριστώ. Είμαι τόσο μεγάλη».

Έπειτα εξήγησε πως δεν απάντησε με απογοήτευση. Αντιθέτως είναι πολύ χαρούμενη που μεγαλώνει: «Όχι, μου αρέσει», είπε και συνέχισε: «Μου αρέσει να μεγαλώνω. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαι μια υπέροχη ηλικιωμένη. Γιατί μου αρέσει, γιατί γίνεται όλο και καλύτερο, δεν χρειάζεται να σε νοιάζει πια τόσο πολύ».

Για τον εορτασμό των γενεθλίων της, στη συνέχεια, η Κέιτ Χάντσον ανέφερε πως επέλεξε κάτι «ήσυχο», διοργανώνοντας ένα χαλαρό πάρτι με την οικογένεια και τους φίλους της.
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

