Κέιτ Χάντσον για Μάθιου ΜακΚόναχι: Είναι μοναδικός, πάντα έτοιμος για όλα και αγαπώ το πόσο απρόβλεπτος είναι
Η ηθοποιός μίλησε για τη φιλία της με τον συμπρωταγωνιστή της στις ταινίες «How to Lose a Guy in 10 Days» και «Fool’s Gold»

Γεωργία Κοτζιά
Μοναδικός και πάντα έτοιμος για όλα δήλωσε η Κέιτ Χάντσον πως είναι ο Μάθιου ΜακΚόναχι, σημειώνοντας πως αγαπά το πόσο απρόβλεπτος είναι.

Μιλώντας σε πάνελ του Time100 στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη 22 Απριλίου, η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τον 56χρονο, τονίζοντας πως είναι «μοναδικός, αυθόρμητος και πάντα έτοιμος για όλα».

«Είναι ανταγωνιστικός με τον καλύτερο τρόπο, απίστευτα διασκεδαστικός και αγαπώ το πόσο απρόβλεπτος είναι», ανέφερε επίσης η Κέιτ Χάντσον.



Παράλληλα, αποκάλυψε και μια πιο ευαίσθητη πλευρά του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα προστατευτικός, αφοσιωμένος πατέρας και άνθρωπος που δίνει μεγάλη σημασία τόσο στη δουλειά του όσο και στην εσωτερική ισορροπία.

Η σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στη ρομαντική κομεντί «How to Lose a Guy in 10 Days» toy 2003, όπου υποδύθηκαν το ζευγάρι, με εκείνη να προτείνει τον ΜακΚόναχι για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2008, οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά στην ταινία «Fool’s Gold».
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

