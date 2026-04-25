Η Σαρλίζ Θερόν σκαρφάλωσε σε κτίριο στην Times Square, δείτε βίντεο
GALA
Η ηθοποιός ανέβηκε σε διαφημιστική πινακίδα για την προώθηση της νέας ταινίας της «Apex» φορώντας ειδικό εξοπλισμό

Γεωργία Κοτζιά
Σε κτίριο στην Times Square σκαρφάλωσε η Σαρλίζ Θερόν, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέβηκε σε διαφημιστική πινακίδα στο κέντρο της Νέας Υόρκης για την προώθηση της νέας ταινίας δράσης στην οποία πρωταγωνιστεί «Apex».

Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, η Θερόν κινούνταν με πλήρη άνεση, σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση, κατέβηκε ομαλά από το σημείο, όπου την περίμενε ομάδας υποστήριξης στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E! News (@enews)


Το σενάριο της ταινίας «Apex», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 24 Απριλίου, αφορά μια γυναίκα που πενθεί και επιλέγει να απομονωθεί στη φύση αναζητώντας ηρεμία, όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι επιβίωσης.

Δείτε το τρέιλερ

Κλείσιμο
Apex | Official Trailer | Netflix
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης