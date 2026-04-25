Η Σαρλίζ Θερόν σκαρφάλωσε σε κτίριο στην Times Square, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός ανέβηκε σε διαφημιστική πινακίδα για την προώθηση της νέας ταινίας της «Apex» φορώντας ειδικό εξοπλισμό
Σε κτίριο στην Times Square σκαρφάλωσε η Σαρλίζ Θερόν, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέβηκε σε διαφημιστική πινακίδα στο κέντρο της Νέας Υόρκης για την προώθηση της νέας ταινίας δράσης στην οποία πρωταγωνιστεί «Apex».
Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, η Θερόν κινούνταν με πλήρη άνεση, σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση, κατέβηκε ομαλά από το σημείο, όπου την περίμενε ομάδας υποστήριξης στο έδαφος.
Δείτε το βίντεο
Το σενάριο της ταινίας «Apex», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 24 Απριλίου, αφορά μια γυναίκα που πενθεί και επιλέγει να απομονωθεί στη φύση αναζητώντας ηρεμία, όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι επιβίωσης.
Δείτε το τρέιλερ
Δείτε το βίντεο
Charlize Theron climbs the walls of Times Square to promote the new movie "Apex." https://t.co/yplWHVgc2N pic.twitter.com/lojr8NZ6vC— TMZ (@TMZ) April 25, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε το τρέιλερ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα