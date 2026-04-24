Δώρα Χρυσικού για τον καρκίνο: Είχα πει ότι δεν θα έκανα την επέμβαση, αλλά τη διαθήκη μου
Ήμουν να καταρρεύσω, εξομολογήθηκε η ηθοποιός, θυμούμενη τη στιγμή που είχε μάθει ότι νοσούσε
Τις σκέψεις που είχε κάνει, όταν ενημερώθηκε ότι έπασχε από καρκίνο, μοιράστηκε η Δώρα Χρυσικού. Η ηθοποιός παραχώρησε μία κοινή συνέντευξη με τη μητέρα της, Μέλπω Λεκατσά, και αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τη νόσο. Αυτό που πέρασε από το μυαλό της ήταν να κάνει τη διαθήκη της και όχι ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε θεραπεία για να καταπολεμήσει την ασθένεια.
Θυμούμενη τη στιγμή της διάγνωσης, η Δώρα Χρυσικού είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 24 Απριλίου: «Ήμουν να καταρρεύσω, φυσικά. Δηλαδή στο τραυματικό εκείνο ραντεβού με τον γιατρό, βγήκα και είχα πει τότε ότι “δεν θα κάνω την επέμβαση, θα κάνω τη διαθήκη μου”. Πήρα τηλέφωνο της αδελφή μου και της είπα “επειδή μάλλον θα πεθάνω, να προσέχεις τη μαμά”. Ήταν όλοι σε μια κατάσταση παγωμένη».
Στη συνέχεια, ανέτρεξε στο χειρουργείο που έκανε, εστιάζοντας στην αγωνία που είχε βιώσει. «Το φοβερό όμως, ήταν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αυτή η αγωνία δηλαδή, γιατί έχω υπάρξει και εγώ στη θέση αυτήν, όταν χειρουργούταν η αδερφή μου. Απλώς στη δική μου περίπτωση, επειδή ο καρκίνος είχε φύγει από τις ωοθήκες και είχε πάει στο εξωμήτριο, κάποια στιγμή, περίπου στις έξι ώρες επειδή είχα δυο γιατρούς, ενώ με είχαν καθαρίσει για το γυναικολογικό κομμάτι, σηκώνουν το συκώτι και από πίσω βρίσκουν τρεις διηθήσεις σαν φακή», περιέγραψε η ηθοποιός.
«Καλούν τη μητέρα μου, λοιπόν, είναι έτοιμοι να με κλείσουν και της λένε ότι θα κάνω άλλες έξι ώρες χειρουργείο. Φαντάσου αυτή τη γυναίκα που, όταν τις είπαν “σηκώνουμε το συκώτι”, λιποθύμησε. Μου το είπαν άνθρωποι μετά αυτό», κατέληξε η Δώρα Χρυσικού.
