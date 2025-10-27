Δώρα Χρυσικού: Η διάγνωση με καρκίνο έγινε με παράδοξο τρόπο, έχω μετατραυματικό στρες από αυτό
Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο με σκαιότατη συμπεριφορά, τόνισε η ηθοποιός για τον γιατρό που την είχε ενημερώσει
Τη διάγνωσή της με καρκίνο θυμήθηκε η Δώρα Χρυσικού, αποκαλύπτοντας πως δεν έγινε με τον τρόπο που θα έπρεπε. Η προσέγγιση του ιατρού που την είχε ενημερώσει της προκάλεσε μετατραυματικό στρες. Από τη διαδρομή της περιπέτειας της υγείας της, η στιγμή που της ανακοινώθηκε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο ήταν, όπως είπε η ηθοποιός, η πιο τραυματική.
Η Δώρα Χρυσικού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, και εκμυστηρεύτηκε ότι η επαφή της με τον γιατρό που έκανε τη διάγνωση ήταν για εκείνη οδυνηρή. «Είμαι καλά και υγιής εδώ και τέσσερα χρόνια. Κάνω εξετάσεις. Έλεγα πως είμαστε μια μικρο-κοινότητα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε τόσο μικρή. Με δυσκόλεψε και με τραυμάτισε πολύ η επαφή μου με τον γιατρό, αυτή ήταν μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Αν πρέπει να ξεχωρίσω ποιο ήταν το πιο τραυματικό απ’ όλα, η ανακοίνωση της διάγνωσης – η οποία έγινε με παράδοξο τρόπο – μέχρι αυτό. Έχω μετατραυματικό στρες μετά από αυτό», εξομολογήθηκε.
Στη συνέχεια, καταδίκασε τη στάση του γιατρού, κάνοντας λόγο για «σκαιότατη συμπεριφορά». «Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν η σκαιότατη συμπεριφορά του και πρέπει να πω ότι ενώ δεν τον έχω κατονομάσει ποτέ, γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα για να μην έχουμε κι άλλες μηνύσεις από αυτές που ήδη έχω, όταν αναφέρω το περιστατικό, γιατί είναι γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου – δεν λέει κάτι αυτό – είναι πολύ καλός γιατρός και είναι μονόδρομος για κάποιες γυναίκες που δεν μπορούν να πληρώσουν», σημείωσε.
«Μου στείλανε γυναίκες μήνυμα και με ρωτάνε “μιλάτε για τον τάδε”; Πράγμα που σημαίνει ότι αναγνώρισαν ποιος είναι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελώ εξαίρεση. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ τραγικό συμβάν. Γιατί εγώ βγήκα από το νοσοκομείο και είπα ότι δεν θα πάω να κάνω την επέμβαση αλλά τη διαθήκη μου», συμπλήρωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Δώρα Χρυσικού εξήγησε ότι δεν επέτρεψε στον εαυτό της να βυθιστεί στο πένθος και τη θλίψη για τις αλλαγές που θα γίνονταν στο σώμα της και θα ερχόντουσαν στη ζωή της, κάτι που, όπως είπε, ήταν λάθος κίνηση. «Δεν έδωσα ποτέ στον εαυτό μου ψυχολογικά το περιθώριο να πενθήσω. Ήταν ένα λάθος, ήταν άμυνα. Να πενθήσω για το σώμα μου και τη ζωή που αλλάζει», μοιράστηκε.
