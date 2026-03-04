Ψυχίατροι είχαν προειδοποιήσει τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει μαζί τους

Τώρα, ισχυρισμοί αναφέρουν ότι ο γιος του σκηνοθέτη είχε απολύσει τον ψυχίατρό του και είχε αλλάξει φαρμακευτική αγωγή λίγο, πριν από τη δολοφονία των γονιών του.

, δήλωσε πηγή στο Us Weekly.