Ψυχίατροι είχαν προειδοποιήσει τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει μαζί τους
GALA
Ρομπ Ράινερ Νικ Ράινερ

Ψυχίατροι είχαν προειδοποιήσει τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει μαζί τους

Πριν τη δολοφονία των γονιών του Νικ Ράινερ είχε γίνει αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του

Ψυχίατροι είχαν προειδοποιήσει τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει μαζί τους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Προειδοποιήσεις να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει στο σπίτι τους, είχαν δεχτεί ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η αλλαγή στη φαρμακευτική του αγωγή θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, όπου ο δικηγόρος του δήλωσε εκ μέρους του αθώος για τη δολοφονία των γονιών του. Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του είχαν βρεθεί νεκροί με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Νικ Ράινερ, τα αδέρφια του οποίου δεν χρηματοδοτούν πλέον τη νομική του υπεράσπιση, είχε σχιζοφρένεια, ενώ στο παρελθόν είχε μιλήσει ο ίδιος για τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Τώρα, ισχυρισμοί αναφέρουν ότι ο γιος του σκηνοθέτη είχε απολύσει τον ψυχίατρό του και είχε αλλάξει φαρμακευτική αγωγή λίγο, πριν από τη δολοφονία των γονιών του. «Το ιατρικό προσωπικό είχε προειδοποιήσει τον Ρομπ και τη Μισέλ να μην επιτρέψουν στον Νικ να μένει στο σπίτι λόγω της αλλαγής στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς αυτό θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε ακόμη πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά»», δήλωσε πηγή στο Us Weekly.

Η επόμενη εμφάνιση του Νικ Ράινερ στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 29 Απριλίου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης