Ψυχίατροι είχαν προειδοποιήσει τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει μαζί τους
Ψυχίατροι είχαν προειδοποιήσει τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει μαζί τους
Πριν τη δολοφονία των γονιών του Νικ Ράινερ είχε γίνει αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του
Προειδοποιήσεις να μην επιτρέψουν στον γιο τους να μένει στο σπίτι τους, είχαν δεχτεί ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η αλλαγή στη φαρμακευτική του αγωγή θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτη συμπεριφορά.
Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, όπου ο δικηγόρος του δήλωσε εκ μέρους του αθώος για τη δολοφονία των γονιών του. Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του είχαν βρεθεί νεκροί με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, τον περασμένο Δεκέμβριο.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Νικ Ράινερ, τα αδέρφια του οποίου δεν χρηματοδοτούν πλέον τη νομική του υπεράσπιση, είχε σχιζοφρένεια, ενώ στο παρελθόν είχε μιλήσει ο ίδιος για τον εθισμό του στα ναρκωτικά.
Τώρα, ισχυρισμοί αναφέρουν ότι ο γιος του σκηνοθέτη είχε απολύσει τον ψυχίατρό του και είχε αλλάξει φαρμακευτική αγωγή λίγο, πριν από τη δολοφονία των γονιών του. «Το ιατρικό προσωπικό είχε προειδοποιήσει τον Ρομπ και τη Μισέλ να μην επιτρέψουν στον Νικ να μένει στο σπίτι λόγω της αλλαγής στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς αυτό θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε ακόμη πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά»», δήλωσε πηγή στο Us Weekly.
Η επόμενη εμφάνιση του Νικ Ράινερ στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 29 Απριλίου.
Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, όπου ο δικηγόρος του δήλωσε εκ μέρους του αθώος για τη δολοφονία των γονιών του. Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του είχαν βρεθεί νεκροί με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, τον περασμένο Δεκέμβριο.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Νικ Ράινερ, τα αδέρφια του οποίου δεν χρηματοδοτούν πλέον τη νομική του υπεράσπιση, είχε σχιζοφρένεια, ενώ στο παρελθόν είχε μιλήσει ο ίδιος για τον εθισμό του στα ναρκωτικά.
Rob and Michele Reiner warned about letting son Nick live with them after medication changes https://t.co/MHjwIbRQyG pic.twitter.com/MKajZIEWOf— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 4, 2026
Η επόμενη εμφάνιση του Νικ Ράινερ στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 29 Απριλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα