Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Νέα αποκάλυψη για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Έναν μήνα πριν τους σκοτώσει, ο γιος τους είχε αλλάξει τα φάρμακα που τον κρατούσαν σταθερό
Νέα αποκάλυψη για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Έναν μήνα πριν τους σκοτώσει, ο γιος τους είχε αλλάξει τα φάρμακα που τον κρατούσαν σταθερό
Πηγές που επικαλείται το TMZ αποδίδουν την επιδείνωση της κατάστασης του Νικ Ράινερ σε αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής, έναν μήνα πριν από τις δολοφονίες του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ
Νέα στοιχεία για την πορεία που οδήγησε στις δολοφονίες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Ράινερ, φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα του TMZ, το οποίο επικαλείται πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται, η «αποσύνθεση» του Νικ Ράινερ, που κατηγορείται για τους φόνους των γονιών του, συνδέεται άμεσα με την αύξηση βάρους που παρουσίασε την περίοδο που λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για ψυχική νόσο και με την αλλαγή της θεραπείας περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.
Το TMZ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του με τίτλο «The Reiner Murders: What Really Happened», παρουσιάζει ένα χρονικό της διαδρομής του Νικ Ράινερ, κάνοντας λόγο για ιστορικό κατάχρησης ουσιών και ψυχικής ασθένειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γύρω στο 2020 ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μια ψυχική διαταραχή που μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, μανία και βαριά καταθλιπτικά επεισόδια.
Κατά τις πληροφορίες που μεταφέρει το TMZ, ο Νικ Ράινερ τοποθετήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή που είχε σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, αναφέρεται ότι περίπου έναν μήνα πριν από τις δολοφονίες είχε διαμαρτυρηθεί στους γιατρούς του για αύξηση βάρους, η οποία περιγράφεται ως συχνή παρενέργεια των συγκεκριμένων φαρμάκων. Πηγές του μέσου υποστηρίζουν ότι οι γιατροί ανταποκρίθηκαν αλλάζοντας τη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή αντικαθιστώντας τα σκευάσματα που μέχρι τότε τον κρατούσαν σταθερό.
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η αλλαγή αυτή φέρεται να συνέβαλε στο να περάσει ο Νικ Ράινερ σε ασταθή και επικίνδυνη κατάσταση, η οποία επιδεινωνόταν μέρα με τη μέρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν αντιληφθεί τις ανησυχητικές μεταβολές στη συμπεριφορά του γιου τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν. Επιπλέον, το TMZ μεταδίδει ότι, με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, δεν επιχειρήθηκε από τους γιατρούς να ενεργοποιηθεί διαδικασία προσωρινής ψυχιατρικής κράτησης για σταθεροποίηση, διάρκειας έως 14 ημερών.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι, τη χρονική στιγμή των δολοφονιών, ο Νικ Ράινερ βρισκόταν σε πλήρη ρήξη με την πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, παραπέμπει και στη δικαστική εξέλιξη που έχει ήδη καταγραφεί στην υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η γραμμή υπεράσπισης που εξεταζόταν ήταν η δήλωση «μη ένοχος λόγω παραφροσύνης».
Τέλος, το ίδιο μέσο αναφέρει πως πολλαπλές πηγές του υποστηρίζουν ότι ο Νικ Ράινερ δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή ικανός να δικαστεί, υποστηρίζοντας ότι παραμένει σε κατάσταση σύγχυσης. Σύμφωνα με το TMZ, εμφανίζεται να αναγνωρίζει ότι σκότωσε τους γονείς του, ωστόσο φέρεται να πιστεύει ότι βρίσκεται στη φυλακή λόγω συνωμοσίας σε βάρος του.
Το TMZ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του με τίτλο «The Reiner Murders: What Really Happened», παρουσιάζει ένα χρονικό της διαδρομής του Νικ Ράινερ, κάνοντας λόγο για ιστορικό κατάχρησης ουσιών και ψυχικής ασθένειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γύρω στο 2020 ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μια ψυχική διαταραχή που μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, μανία και βαριά καταθλιπτικά επεισόδια.
Κατά τις πληροφορίες που μεταφέρει το TMZ, ο Νικ Ράινερ τοποθετήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή που είχε σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, αναφέρεται ότι περίπου έναν μήνα πριν από τις δολοφονίες είχε διαμαρτυρηθεί στους γιατρούς του για αύξηση βάρους, η οποία περιγράφεται ως συχνή παρενέργεια των συγκεκριμένων φαρμάκων. Πηγές του μέσου υποστηρίζουν ότι οι γιατροί ανταποκρίθηκαν αλλάζοντας τη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή αντικαθιστώντας τα σκευάσματα που μέχρι τότε τον κρατούσαν σταθερό.
Nick Reiner's mental breakdown in the weeks leading up to the murders of his parents, Rob and Michele Reiner, is directly tied to a head-scratching decision by doctors to change the meds he was taking for his mental illness. https://t.co/vMq5KnUEqe pic.twitter.com/9VY4TabVsa— TMZ (@TMZ) January 8, 2026
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η αλλαγή αυτή φέρεται να συνέβαλε στο να περάσει ο Νικ Ράινερ σε ασταθή και επικίνδυνη κατάσταση, η οποία επιδεινωνόταν μέρα με τη μέρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν αντιληφθεί τις ανησυχητικές μεταβολές στη συμπεριφορά του γιου τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν. Επιπλέον, το TMZ μεταδίδει ότι, με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, δεν επιχειρήθηκε από τους γιατρούς να ενεργοποιηθεί διαδικασία προσωρινής ψυχιατρικής κράτησης για σταθεροποίηση, διάρκειας έως 14 ημερών.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι, τη χρονική στιγμή των δολοφονιών, ο Νικ Ράινερ βρισκόταν σε πλήρη ρήξη με την πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, παραπέμπει και στη δικαστική εξέλιξη που έχει ήδη καταγραφεί στην υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η γραμμή υπεράσπισης που εξεταζόταν ήταν η δήλωση «μη ένοχος λόγω παραφροσύνης».
Τέλος, το ίδιο μέσο αναφέρει πως πολλαπλές πηγές του υποστηρίζουν ότι ο Νικ Ράινερ δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή ικανός να δικαστεί, υποστηρίζοντας ότι παραμένει σε κατάσταση σύγχυσης. Σύμφωνα με το TMZ, εμφανίζεται να αναγνωρίζει ότι σκότωσε τους γονείς του, ωστόσο φέρεται να πιστεύει ότι βρίσκεται στη φυλακή λόγω συνωμοσίας σε βάρος του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα