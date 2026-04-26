Πώς οι Σκιαδαρέσες έκαναν τα ΣΕΑ Αταλάντης... viral
Το συγκρότημα της Νίκης και Όλγας Σκιαδαρέση κάνει λόγο για «όαση της ασφάλτου» σε ένα ευφάνταστο και ταυτόχρονα απλό τραγούδι
«Είμαι ξετσίπωτη είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς θα 'μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ». Δεν χρειάζεται να είναι κανείς από τους φανατικούς ακροατές των «Σκιαδαρέσες» για να γνωρίζει το νέο κομμάτι της Νίκης καιΌλγας Σκιαδαρέση, καθώς τα «ΣΕΑ Αταλάντης» έγιναν viral ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους στο YouTube.
Οι δίδυμες κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέσσυ Μάλφα κατάφεραν μέσω του νέου τους τραγουδιού να ταξιδέψουν το κοινό τους με τον πιο ευφάνταστο τρόπο, σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών της χώρας.
Ακούστε το «ΣΕΑ Αταλάντης»
Σε στίχους και μουσική των ιδίων, το «ΣΕΑ Αταλάντης» οπτικοποιήθηκε και στο βιντεοκλίπ που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου, αποτυπώνεται μία διαδρομή από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στα ΣΕΑ Αταλάντης. Οι δίδυμες αδερφές με την απλότητα και την αμεσότητα που τις χαρακτηρίζει από την εποχή της καραντίνας, όποτε και συστήθηκαν στο ευρύ κοινό, επέστρεψαν και μιλούν για την «όαση της ασφάλτου». Για εκείνες, αυτή δεν είναι άλλη από τα ΣΕΑ Αταλάντης, που βρίσκονται πάνω στον βασικό αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (Αθήνα–Λαμία–Θεσσαλονίκη), κοντά στην περιοχή της Αταλάντης.
Με το νέο τους κομμάτι, οι «Σκιαδαρέσες» επιχειρούν να περιγράψουν εμπειρίες και συναισθήματα μιας γενιάς λίγο πριν τα 30, έναν αέναο αγώνα για την επιβίωση, και την αίσθηση ματαίωσης που μπορεί να τον συνοδεύει. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στους στίχους όπως: «Τα κάνω όλα και δεν κάνω τίποτα», «τα προβλήματα μου είναι ασήκωτα», «θα πληρώνουνε λογαριασμούς για πάντα» και «κρίση πανικού, ταχυπαλμία».
Φυσικά, η στάση τους ακριβώς κάτω από την πινακίδα που αναγράφει «ΣΕΑ Αταλάντης» αποτελεί βασική εικόνα του βιντεοκλίπ και των βίντεο στα social media. Με μία κόκκινη ντουντούκα στο χέρι, η Όλγα Σκιαδαρέση χορεύει στους ρυθμούς του νέου τους κομματιού, κάνοντας το «ΣΕΑ Αταλάντης» να ακουστεί δυνατά, μετατρέποντας το σημείο σε κεντρικό στοιχείο της αφήγησης και της viral απήχησης του τραγουδιού.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι σε διάστημα ενάμιση μήνα οι δύο αδερφές προωθούσαν το κομμάτι τους μέσω teasers στα social media, πετυχαίνοντας να το κάνουν το απόλυτο viral. Πολλοί δημιούργησαν δικά τους βίντεο εμπνευσμένα από το τραγούδι, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν στάση στα ΣΕΑ Αταλάντης, χορεύοντας στους ρυθμούς του κομματιού και αναρτώντας το σχετικό υλικό στο διαδίκτυο.
