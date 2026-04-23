Το πορτρέτο του πρίγκιπα Λούις για τα όγδοα γενέθλιά του από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον
Οι δύο γονείς του ευχήθηκαν φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας ένα στιγμιότυπο του γιου τους από τις διακοπές τους στην Κορνουάλη
Ένα στιγμιότυπο του πρίγκιπα Λούις που δεν είχε δει ποτέ ξανά το φως της δημοσιότητας δόθηκε σήμερα από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, με αφορμή τα 8α γενέθλιά του.
Το πορτρέτο δείχνει τον νεαρό πρίγκιπα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κορνουάλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μέσα από τον φακό του Ματ Πόρτεους, ο οποίος έχει απαθανατίσει πολλές προσωπικές στιγμές της οικογένειας.
Eίναι χαμογελαστός ενώ φαίνεται να βρίσκεται πάνω σε ένα σκάφος με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του φορώντας ένα μπλε ανάγλυφο πουλόβερ με φερμουάρ. Σύμφωνα με τη Mirror το στιγμιότυπο κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Χρόνια πολλά, Λούις! Σήμερα κλείνεις τα 8!».
Τα γενέθλια του μικρότερου παιδιού του Ουίλιαμ έρχονται μόλις μία ημέρα μετά την επιστροφή του στο σχολείο Lambrook, όπως και των μεγαλύτερων αδελφών του, του πρίγκιπα Τζορτζ και της πριγκίπισσας Σάρλοτ μετά τις πασχαλινές διακοπές.
Σημειώνεται ότι και τα τρία παιδιά συνόδευσαν τους γονείς τους ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών στη λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, όπου έδωσαν το παρών ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα.
Ο Λούις της Ουαλίας με πλήρες όνομα Λούις Αρθούρος Κάρολος είναι τέταρτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου μετά τον πατέρα και τα δύο του αδέλφια.
«Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά είναι πολύ καλό παιδί. Του αρέσει όμως να πειράζει τον αδερφό και την αδερφή του», είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.
Happy birthday, Louis! 8 today! 🎈 pic.twitter.com/HrJeghz8Pw— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2026
