Φαίη Ξυλά: Δεν υπάρχει στο μυαλό μου ένας δεύτερος γάμος ή ένα ακόμη παιδί, αλλά δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα

Μιλώντας για τον γιο της, η Φαίη Ξυλά ανέφερε πως είναι δέκα ετών και έχουν μία πολύ όμορφη σχέση: «Ο γιος μου θα γίνει 11 ετών το Αύγουστο. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στην εφηβεία, πηγαίνει 5η Δημοτικού. Τα λέμε πολύ όμορφα, έχουμε μία πολύ ωραία, ιδιαίτερη και έντονη σχέση πολλές φορές. Διαφωνούμε συνέχεια. Συμφωνούμε δια της διαφωνίας. Αλλά είμαστε πολύ δεμένοι με τον Παρούλη μου. Πολύ. Όσο μεγαλώνει είναι και πιο ωραία γιατί συνεννοούμαστε, συζητάμε πολύ, πάρα πολύ μερικές φορές. Πολύ καλά τα πάει και με τον μπαμπά του. Και με τους δύο», δήλωσε.

Το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει έναν δεύτερο γάμο ή να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί δεν υπάρχει στο μυαλό της Φαίης Ξυλά , ωστόσο, όπως ανέφερε, κανείς δεν γνωρίζει πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή.Η ηθοποιός εξήγησε πως έχει μιλήσει στον γιο που έχει αποκτήσει με τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο για το γεγονός πως ίσως υπάρξει ένας σύντροφος στο πλευρό της ίδιας ή του πρώην συζύγου της στο μέλλον, καθώς θέλει να μπορεί να διαχωρίσει τις καταστάσεις, παρόλα αυτά, τόνισε πως δεν φαντάζεται τον εαυτό της να ανεβαίνει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας και να μεγαλώνει την οικογένειά της.Η Φαίη Ξυλά είπε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου ο γάμος, δεν ξέρω η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Ούτε το ενδεχόμενο κι άλλου παιδιού είναι κάτι που το σκέφτομαι. Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή, αλλά στη σκέψη μου δεν υπάρχει».Στη συνέχεια η ηθοποιός πρόσθεσε: «Φυσικά και έχω σκεφτεί πώς θα πω στον γιο μου αν έχω κάποιον σύντροφο, φυσικά και συζητάω με τον γιο μου και γι’ αυτό το κομμάτι. Γιατί θέλω να ξέρει ότι η μαμά του και ο μπαμπάς του δεν είναι μόνο γονείς, είναι και άνθρωποι και μπορεί να έχουν έναν σύντροφο. Θέλω να διαχωρίζει τα πράγματα και να μην σκέφτεται ότι μπορεί να επηρεάσει την σχέση που έχουμε μαζί του εγώ και ο μπαμπάς του. Οπότε είναι κάτι που το συζητάμε ούτως ή άλλως».Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός απάντησε για μία δήλωση που είχε κάνει πως « είναι άθρησκη αλλά όχι άθεη »: «Πιστεύω στο Θεό με έναν δικό μου τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι με εκφράζει κάποια θρησκεία. Εννοείται ότι ακολουθώ τα έθιμα των Ελλήνων, αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι θρήσκα», εξήγησε.