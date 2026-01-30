Φαίη Ξυλά: Έβαζα καπέλο και παρακολουθούσα τον γιο μου για να δω πού θα πάει

Θα με ακούσει τώρα, αυτό να κοπεί, δεν πρέπει να το δει το παιδί μου, είπε με χιούμορ η ηθοποιός