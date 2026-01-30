Φαίη Ξυλά: Έβαζα καπέλο και παρακολουθούσα τον γιο μου για να δω πού θα πάει
Θα με ακούσει τώρα, αυτό να κοπεί, δεν πρέπει να το δει το παιδί μου, είπε με χιούμορ η ηθοποιός
Τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις πρώτες εξόδους του γιου της, περιέγραψε η Φαίη Ξυλά, αναφέροντας ότι μία περίοδο τον παρακολουθούσε προκειμένου να νιώθει εκείνη πιο ασφαλής.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο ανήλικος γιος της ξεκίνησε να κάνει κάποιες βόλτες με τους φίλους του στην Κέρκυρα, όπου παραθέριζαν το καλοκαίρι, με τη Φαίη Ξυλά να εκφράζει την ανησυχία της, δεδομένου ότι το παιδί της είναι ακόμα μικρό σε ηλικία.
Μιλώντας στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ ότι μετάνιωσε που αποκάλυψε την παρακολούθηση του γιου της δημόσια: «Ήδη τώρα που τον αφήνω στην Κέρκυρα να κυκλοφορεί μόνος του, στην αρχή έκανα παρακολούθηση. Θα με ακούσει τώρα ορίστε τι μου κάνεις. Φάνη, με κατέστρεψες αυτή τη στιγμή. Αυτό να κοπεί, δεν πρέπει να το δει το παιδί μου. Είναι μικρούλης και στην αρχή τον παρακολουθούσα λίγο για να δω, ξέρει να γυρίσει; Παράλληλα, με σταματούσε ο κόσμος και έλεγα "μην μου μιλάτε τώρα, κάνω παρακολούθηση". Πήγαινα το καλοκαίρι με το καπέλο μου και παρακολουθούσα να δω πού θα πάει, να δω αν θα πάει όντως στο σουβλατζίδικο και εάν ξέρει τον δρόμο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg1h2e4gfcgp)
Δείτε το βίντεο
