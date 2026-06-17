Η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε παράταση στη δικαστική διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι λόγω φορτωμένου προγράμματος

Η ηθοποιός εξήγησε πως χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να καταθέσει τα έγγραφα που αφορούν στα δικαστικά έξοδα που διεκδικεί από τον συνάδελφό της