Η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε παράταση στη δικαστική διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι λόγω φορτωμένου προγράμματος
Η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε παράταση στη δικαστική διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι λόγω φορτωμένου προγράμματος
Η ηθοποιός εξήγησε πως χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να καταθέσει τα έγγραφα που αφορούν στα δικαστικά έξοδα που διεκδικεί από τον συνάδελφό της
Παράταση προθεσμίας ζήτησε η Μπλέικ Λάιβλι στο πλαίσιο της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, λόγω φορτωμένου προγράμματος.
Η ηθοποιός, μέσω της νομικής της ομάδας, κατέθεσε αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστή προκειμένου να της δοθεί επιπλέον χρόνος για να καταθέσει τα έγγραφα που αφορούν τα δικαστικά έξοδα που διεκδικεί από τον συνάδελφό της, επικαλούμενη αυξημένες επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις.
Αρχικά, η προθεσμία είχε οριστεί για τις 22 Ιουνίου, ωστόσο η Λάιβλι, σύμφωνα με το TMZ, ζήτησε παράταση τουλάχιστον επτά ημερών και έως 30 ημερών, κάτι που θα μετέθετε τη διαδικασία για τα μέσα Ιουλίου.
Όπως υποστηρίζει, οι δικηγόροι της χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα χρέωσης, σε περίπτωση που το δικαστήριο εξετάσει το αίτημά της για το ύψος των νομικών αμοιβών, σημειώνοντας παράλληλα πως και το πρόγραμμα της ίδιας είναι ιδιαίτερα φορτωμένο αυτή την περίοδο, καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεθνή ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Η υπόθεση έχει ήδη ολοκληρωθεί ως προς την ουσία της, με τη Λάιβλι να μην καταφέρνει να εξασφαλίσει αποζημίωση τιμωρητικού χαρακτήρα για τον Μπαλντόνι, για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη δυσφήμιση, ωστόσο της επιδικάστηκαν τα δικαστικά έξοδα.
Μέχρι στιγμής, ο δικαστής δεν έχει αποφασίσει αν θα εγκρίνει το αίτημα για παράταση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, μέσω της νομικής της ομάδας, κατέθεσε αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστή προκειμένου να της δοθεί επιπλέον χρόνος για να καταθέσει τα έγγραφα που αφορούν τα δικαστικά έξοδα που διεκδικεί από τον συνάδελφό της, επικαλούμενη αυξημένες επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις.
Αρχικά, η προθεσμία είχε οριστεί για τις 22 Ιουνίου, ωστόσο η Λάιβλι, σύμφωνα με το TMZ, ζήτησε παράταση τουλάχιστον επτά ημερών και έως 30 ημερών, κάτι που θα μετέθετε τη διαδικασία για τα μέσα Ιουλίου.
Blake Lively to Judge: I Need Extra Time in Baldoni Case Due to Busy Summer https://t.co/gOXK6WAGeM— TMZ (@TMZ) June 16, 2026
Όπως υποστηρίζει, οι δικηγόροι της χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα χρέωσης, σε περίπτωση που το δικαστήριο εξετάσει το αίτημά της για το ύψος των νομικών αμοιβών, σημειώνοντας παράλληλα πως και το πρόγραμμα της ίδιας είναι ιδιαίτερα φορτωμένο αυτή την περίοδο, καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεθνή ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Η υπόθεση έχει ήδη ολοκληρωθεί ως προς την ουσία της, με τη Λάιβλι να μην καταφέρνει να εξασφαλίσει αποζημίωση τιμωρητικού χαρακτήρα για τον Μπαλντόνι, για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη δυσφήμιση, ωστόσο της επιδικάστηκαν τα δικαστικά έξοδα.
Μέχρι στιγμής, ο δικαστής δεν έχει αποφασίσει αν θα εγκρίνει το αίτημα για παράταση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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