Φαίη Ξυλά: Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να γνωρίσω έναν άλλον άνθρωπο, το εξηγώ και στο παιδί μου
Πρέπει να καταλάβει ότι αυτό μπορεί να συμβεί είτε με τη μαμά του, είτε με τον μπαμπά του, αφού δεν είναι μαζί, ανέφερε η ηθοποιός
Στο ενδεχόμενο να συνάψει σχέση με έναν άντρα και πώς προετοιμάζει τον γιο της γι' αυτό το σενάριο, αναφέρθηκε η Φαίη Ξυλά.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Σχετικά με την προσωπική της ζωή και εάν σκέφτεται να προχωρήσει μελλοντικά σε έναν δεύτερο γάμο ή μία σοβαρή σχέση, η Φαίη Ξυλά δεν απέκλεισε αυτά τα ενδεχόμενα, τονίζοντας ότι συζητάει με τον γιο της για το κομμάτι της συντροφικότητας.
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μεταξύ άλλων δήλωσε για τη σχέση με το παιδί της, αλλά και για την προσωπική της ζωή: «Φυσικά και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού ότι μπορεί να γνωρίσω έναν άλλον άνθρωπο και αυτό το εξηγώ και στο παιδί μου. Η μαμά του είναι και επαγγελματίας, είναι και γυναίκα που μπορεί να γνωρίσει έναν άλλον άντρα. Το παιδί έχει τελείως άλλη θέση. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτό μπορεί να συμβεί είτε με τη μαμά του, είτε με τον μπαμπά του, αφού δεν είναι μαζί. Μικρότερος το έπαιρνε καλύτερα, όσο μεγαλώνει νομίζω πως είναι λίγο πιο κτητικός».
