Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Το μοντέλο δημοσίευσε εικόνες από τη διακοπές της
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες με το μαγιό της δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
Το μοντέλο προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας καλοκαιρινά στιγμιότυπα. Σε μερικά πόζαρε η ίδια φορώντας πολύχρωμο μπικίνι και ένα κόκκινο διχτυωτό φόρεμα, ενώ σε άλλα έδειχνε στους διαδικτυακούς της φίλους μέρη στη Μαγιόρκα και την Ελλάδα, όπου επισκέφτηκε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ραταϊκόφσκι έγραψε: «Επιστροφή στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα!) και εξερευνώ και κάποια νέα (🇬🇷)!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επισκέφθηκε και ελληνικούς προορισμούς.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας καλοκαιρινά στιγμιότυπα. Σε μερικά πόζαρε η ίδια φορώντας πολύχρωμο μπικίνι και ένα κόκκινο διχτυωτό φόρεμα, ενώ σε άλλα έδειχνε στους διαδικτυακούς της φίλους μέρη στη Μαγιόρκα και την Ελλάδα, όπου επισκέφτηκε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ραταϊκόφσκι έγραψε: «Επιστροφή στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα!) και εξερευνώ και κάποια νέα (🇬🇷)!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επισκέφθηκε και ελληνικούς προορισμούς.
Δείτε την ανάρτησή της
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