Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό

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Ραταϊκόφσκι

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες με το μαγιό της δημοσίευσε ηΤο μοντέλο προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας καλοκαιρινά στιγμιότυπα. Σε μερικά πόζαρε η ίδια φορώντας πολύχρωμο μπικίνι και ένα, ενώ σε άλλα έδειχνε στους διαδικτυακούς της φίλους μέρη στη Μαγιόρκα και την Ελλάδα, όπου επισκέφτηκε.Στη λεζάντα της ανάρτησής της, ηέγραψε: «Επιστροφή στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα!) και εξερευνώ και κάποια νέα (🇬🇷)!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επισκέφθηκε και ελληνικούς προορισμούς.