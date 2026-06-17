Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
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Έμιλι Ραταϊκόφκσι Μαγιό Ελλάδα Μαγιόρκα

Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό

Το μοντέλο δημοσίευσε εικόνες από τη διακοπές της

Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες με το μαγιό της δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Το μοντέλο προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας καλοκαιρινά στιγμιότυπα. Σε μερικά πόζαρε η ίδια φορώντας πολύχρωμο μπικίνι και ένα κόκκινο διχτυωτό φόρεμα, ενώ σε άλλα έδειχνε στους διαδικτυακούς της φίλους μέρη στη Μαγιόρκα και την Ελλάδα, όπου επισκέφτηκε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ραταϊκόφσκι έγραψε: «Επιστροφή στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα!) και εξερευνώ και κάποια νέα (🇬🇷)!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επισκέφθηκε και ελληνικούς προορισμούς.

Δείτε την ανάρτησή της

Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό

Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Φωτογραφίες: Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με μαγιό
Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ

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