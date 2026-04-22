Μίλτος Πασχαλίδης: Απάνθρωπες οι ώρες που λειτουργούν τα μπουζούκια, δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό
Μίλτος Πασχαλίδης: Απάνθρωπες οι ώρες που λειτουργούν τα μπουζούκια, δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό
Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς στις 12, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, είπε ο τραγουδιστής
Απάνθρωπο χαρακτήρισε το ωράριο λειτουργίας των μπουζουκιών ο Μίλτος Πασχαλίδης, ενώ αναφέρθηκε και σε καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τονίζοντας ότι δεν ακούει τη μουσική τους.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου εξηγώντας πως δεν μπορεί να κρίνει συναδέλφους του, που εμφανίζονται στα μπουζούκια, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς τα τραγούδια τους δεν είναι στα ακούσματά του.
Όπως είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν ακούω αυτά τα τραγούδια και αφού δεν τα ακούω, καλό είναι να μην κάνω κριτική. Φυσικά, για να είναι αυτά τα παιδιά πολλά χρόνια στη δουλειά, προφανώς αυτό που κάνουν κάποιους ανθρώπους αφορά».
Έπειτα, ο ερμηνευτής σχολίασε τις ώρες που ξεκινούν το πρόγραμμά τους οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στα μπουζούκια, εκφράζοντας την αντίθεσή του: «Οι ώρες που παίζουν είναι απάνθρωπες. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς στις 12:00 και 01:00. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουμε να τραγουδάμε στη 01:00. Άμα βγούμε στις 21:00 δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι; Ό,τι ρεπερτόριο και να είναι. Άμα βγούμε στις 22:00 δεν μπορεί να πιει ο άλλος και να περάσει ωραία; Μου φαίνεται αδιανόητο, δεν μπορώ καθόλου αυτά τα ωράρια».
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου εξηγώντας πως δεν μπορεί να κρίνει συναδέλφους του, που εμφανίζονται στα μπουζούκια, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς τα τραγούδια τους δεν είναι στα ακούσματά του.
Όπως είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν ακούω αυτά τα τραγούδια και αφού δεν τα ακούω, καλό είναι να μην κάνω κριτική. Φυσικά, για να είναι αυτά τα παιδιά πολλά χρόνια στη δουλειά, προφανώς αυτό που κάνουν κάποιους ανθρώπους αφορά».
Έπειτα, ο ερμηνευτής σχολίασε τις ώρες που ξεκινούν το πρόγραμμά τους οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στα μπουζούκια, εκφράζοντας την αντίθεσή του: «Οι ώρες που παίζουν είναι απάνθρωπες. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς στις 12:00 και 01:00. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουμε να τραγουδάμε στη 01:00. Άμα βγούμε στις 21:00 δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι; Ό,τι ρεπερτόριο και να είναι. Άμα βγούμε στις 22:00 δεν μπορεί να πιει ο άλλος και να περάσει ωραία; Μου φαίνεται αδιανόητο, δεν μπορώ καθόλου αυτά τα ωράρια».
Δείτε το βίντεο
