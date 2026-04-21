Ηλίας Βαλάσης: Είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα μου και τη λατρεύω, τα έχω αφήσει όλα πάνω της





Στην ίδια συνέντευξη, ο Ηλίας Βαλάσης μίλησε και για την πίστη του στον Θεό, δηλώνοντας πως έχει αφεθεί σε αυτή και ακόμη κι όταν αδικείται υποστηρίζει πως όλα γίνονται όπως πρέπει στο τέλος: «Τις αδικίες της ζωής τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Τα αφήνω όλα στον Θεό και αυτός τα φτιάχνει έτσι όπως πρέπει. Εγώ είμαι και λίγο παράξενος, γιατί πλέον αν πιστεύεις στο Θεό, ακούγεσαι παράξενος», είπε.

Ερωτευμένος με τη γυναίκα του είναι ο Ηλίας Βαλάσης , ο οποίος τόνισε πως τη λατρεύει και τα έχει αφήσει όλα πάνω της.Ο ηθοποιός εξήγησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 21 Απριλίου πως νιώθει απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση για όσα κάνει η σύζυγός του, Δώρα, για εκείνον και την οικογένειά τους, σημειώνοντας πως εάν εκείνος περνάει μία φορά δύσκολα, εκείνη δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο.Όταν ο Ηλίας Βαλάσης ρωτήθηκε πώς ισορροπεί τη δουλειά και την προσωπική του ζωή με τρία παιδιά, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι τελείως χύμα σε όλα τα άλλα. Τα έχω αφήσει όλα στη γυναίκα μου, η οποία είναι και το κτήνος της υπόθεσης. Αν εγώ περνάω ένα δύσκολο, αυτή περνάει δέκα. Και γυρνάω πίσω και με αγκαλιάζει κιόλας. Δεν μπορείς να μην εκτιμήσεις τη δουλειά του αλλουνού. Εγώ τη γυναίκα μου τη λατρεύω, την αγαπάω, είμαι ερωτευμένος. Ακόμα και τίποτα από αυτά να μην ένιωθα όμως, με το που θα γύρναγα στο σπίτι και θα έβλεπα όλο αυτό που κάνει, αναγκαστικά θα έσκυβα το κεφάλι και θα έλεγα "σκασμός", όποια κι αν ήταν αυτή».